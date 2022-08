Startseite Aon: Neue Impulse für den Employee Life Cycle auf der Zukunft Personal 2022 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-30 10:18. Aon präsentiert zukunftsorientierte HR-Lösungen in Zeiten von New Work, Digitalisierung und Fachkräftemangel HR-Abteilungen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Eine der größten ist es, in Zeiten von Fachkräftemangel neue Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Wichtig sind in diesem Zusammenhang attraktive Angebote für Arbeitnehmer, die den kompletten Zyklus ihres Berufslebens begleiten: vom Onboarding über die Gestaltung von Unternehmens-Benefits bis hin zur Altersversorge. Gleichzeitig geht es darum, die HR-Ressourcen in Unternehmen dabei mit intelligenten, digitalen Lösungen zu unterstützen, z.B. für die Organisation von Versorgungswerken, mit Benefit-Portalen oder Online-Assessments. Diesen Ansatz spiegelt der Auftritt von Aon plc(NYSE: AON) bei der international führenden HR-Messe Zukunft Personal Europe in Köln wider. Dort ist das globale Dienstleistungsunternehmen erstmalig mit einem Gemeinschaftsstand der Bereiche Assessment Solutions, Health Solutions sowie Wealth Solutions vertreten. Die Zukunft Personal Europe ist eines der wegweisenden HR-Events. Unter dem Motto "Expand the experience" findet sie vom 13. bis 15. September 2022 in Köln statt. Am Stand von Aon finden HR-Verantwortliche Serviceangebote für den gesamten Employee Life Cycle. Themen sind hier beispielsweise das Finden und Binden der richtigen Talente durch Unternehmen, passgenaue Mitarbeiter-Benefits, digitale Tools sowie betriebliche Altersversorgung.

Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Fachvortrag zum Thema Mitarbeitergewinnung halten - die bereits genannten Themen Fachkräftemangel und der "War for Talents" als eine zentrale Herausforderung für Personalverantwortliche. Um hierbei am Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen frühzeitig Antworten auf diese Fragen haben. "Organisationen, die ihren Auswahlprozess fair im Sinne der Diversität, Gleichheit und Inklusion gestalten, vermitteln ihren zukünftigen Mitarbeitern die richtigen Werte. Online-Assessments können dies unterstützen und garantieren darüber hinaus, dass die am besten passenden Mitarbeiter den Weg ins Unternehmen finden. Zudem sollte der Arbeitgeber dann im Onboarding mit handfesten Benefits punkten, da wir wissen, dass dies von enormer Bedeutung für zukünftige und gerade die jüngeren Arbeitnehmer ist.", so Stefan Häussermann, Geschäftsführer Assessment Solutions. "Den HR-Verantwortlichen ist längst klar, dass Gehalt heute nur eine von vielen Komponenten ist, um Mitarbeiter zu gewinnen", ergänzt Frank Steinmeyer, Senior Consultant Wealth Solutions. Tanja Löhrke, Head of Health Solutions und Global Benefits DACH fügt hinzu: "Mitarbeiter können sich ihren Arbeitsplatz aussuchen und stellen damit verbunden auch immer häufiger Fragen wie zum Beispiel: Welches Ziel, welche Vision verfolgt das Unternehmen? Welche Wertschätzung erfahren meine Leistungen? Wird meine individuelle Lebenssituation unterstützt, und wenn ja, wie?" Auf der Zukunft Personal Europe wird Frank Steinmeyer in einer Panel-Diskussion erläutern, wie die Altersvorsorge für Unternehmen zum Aushängeschild bei der Mitarbeitergewinnung werden kann: "Menschen wünschen sich Lösungen, die ihr Leben einfacher machen, nicht nur während ihres aktiven Berufslebens, sondern auch im Alter. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Unternehmen, Zugänge zu öffnen und neue Kommunikationswege zu schaffen." Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten - um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen. Infografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unter https://aon.ecco-duesseldorf.de/bilder heruntergeladen werden Firmenkontakt

