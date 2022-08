Startseite Individuelle Namensschilder aus Holz - ein norddeutsches Startup macht´s möglich! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-30 09:03. Wer sein Personal motivieren, Gästen eine persönliche Atmosphäre bieten und nachhaltig handeln möchte, ist bei holznamensschild.de richtig! Namentliche Anreden können Wunder wirken. Die Mauer der Anonymität wird durchbrochen, zwischen den Beteiligten eine Beziehung aufgebaut. Insbesondere im Dienstleistungssektor kann die Namensnennung erheblich zum Wohlbefinden der Gäste sowie des Personals beitragen. Die Beschäftigten fühlen sich als Menschen wahrgenommen und Kunden haben einen Ansprechpartner. Und das sowohl während eines einmaligen Aufenthaltes als auch bei wiederkehrenden Besuchen.

Doch herkömmliche Namenschilder überzeugen in der Regel weder durch ihre optische Finesse noch Nachhaltigkeit. Dies zu ändern, hat sich die WIWYN GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern mit der Neueintragung ihrer Marke holznamensschild.de vorgenommen. Das norddeutsche Familienunternehmen setzt bereits seit 2010 auf Produkte, die Praktikabilität, Umweltbewusstsein und das gewisse Extra vereinen. Mit seinen Namenschildern aus Holz hat es seine Angebotspalette um eine weitere Besonderheit ergänzt. Mit Namensschildern aus Holz gegen die Anonymität - für eine bessere Kundenbindung! Branchenunabhängig spielt gerade bei Dienstleistungen der persönliche Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitenden eine bedeutende Rolle. Als besonders wirkungsvoll erweisen sich hier namentliche Anreden. Zwar kennen Hotel-Rezeptionisten aufgrund der Gästeliste oder Friseure anhand der Terminbuchung oftmals bereits die Namen ihrer Kunden. Doch diese wiederum wissen nicht automatisch, wer sich gerade um ihre Anliegen kümmert.

Im Gastronomiebetrieb oder in Bekleidungsgeschäften herrscht häufig sogar eine komplette Anonymität. Dabei lässt sich dieser Wohlfühlfaktor einfach schaffen - nicht zuletzt mit dem natürlichen Rohstoff Holz. Er strahlt Wärme und Komfort aus, ist langlebig und nachhaltig. Dies wissen auch Birgit und Martin Fels. Und so gründete das Ehepaar aus Lüttow-Valluhn mit holznamensschild.de ein Start-up für hochwertige, individuelle Namensschilder aus Holz. Auf Wunsch erfolgt übrigens eine kostenlose Bemusterung (https://www.holznamensschild.de/). Umweltschutz ist ein fester Bestandteil der Produktionskette Unternehmen aller Branchen profitieren von dem innovativen Angebot, das gleich zwei Zeichen setzt: In Richtung Umweltschutz und für zwischenmenschliche Beziehungen. Dabei ist nicht nur die Idee ausgefallen, auch die Schilder an sich sind einzigartig. Sie sind auf den persönlichen Kundenbedarf zugeschnitten und bei Wunsch gemeinsam gestaltet. Dank einer umfangreichen Auswahl an Farben, Formen und Schriftarten, werden sämtliche Vorstellungen der Auftraggeber umgesetzt. Auf Wunsch mit oder ohne Logo.

Das Holz stammt von Erlen aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft. Und zur Befestigung der Schilder kommen langlebige Magneten zum Einsatz. Die für die Herstellung nötigen Maschinen laufen mit Solarenergie, Regenwasser wird wieder aufbereitet und Transportwege kurzgehalten. Selbstverständlich ist die Verpackung der Holzschilder frei von neuem Kunststoff und der Versand klimaneutral. holznamensschild.de bietet Unternehmen das gewisse Etwas Wer sein Personal motivieren, Gästen eine persönliche Atmosphäre bieten und nachhaltig handeln möchte, ist bei holznamensschild.de richtig! Denn ob in Restaurants oder Galerien, auf Messen oder bei Freiluftveranstaltungen: Namen schlagen Brücken zwischen bislang unbekannten Personen. Und können zudem noch optische Highlights sein. Wir sind die Experten für schöne und nachhaltig produziert & genutzte Mitarbeiternamensschilder aus Holz. Kontakt

WIWYN GmbH

Martin Fels

Rote Straße 32

19246 Lüttow-Valluhn

038851338008

info@holznamensschild.de

