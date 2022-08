Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr in Linz-Oberösterreich

Der bekannte Linzer Schönheitschirurg Dr. Philipp Mayr bietet seinen Patienten aus ganz Österreich das Gesamtspektrum der modernen Schönheitschirurgie (Nasenkorrektur, Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Brustkorrektur, Faltenbehandlungen und Gesichtschirurgie etc.) an. In seiner modernen Schönheitschirurgie-Praxis in Linz-Leonding (Koppelweg 2) werden alle Schönheitsoperationen ausschließlich mitmilfe der neuesten Technologielösungen durchgeführt. Gemeinsam mit dem international renommierten Linzer Kniespezialisten und Sportmediziner Dr. Jürgen Barthofer behandelt Dr. Philipp Mayr ebenso Knie-Patienten aus ganz Österreich. Durch eine moderne Knie Arthrose-Behandlung mit Eigenfett & Stammzellen (www.arthrose-behandlung.at) konnte bereits zahlreichen Arthrose-Patienten aus Linz, Wels und ganz Oberösterreich geholfen werden.

Dr. Philipp Mayr

Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding

Oberösterreich

E-Mail: office@plastischechirurgie-linz.at

Homepage: https://plastischechirurgie-linz.at/

Telefon: +43 732 28 90 10

