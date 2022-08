Startseite Neue und vielseitige Freilaufrollen für gelungene Angeltage Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2022-08-29 16:41. Noch sind die Tage warm und die Abende mild, genau die richtige Zeit für Angelausflüge. Natürlich benötigt man für den Angelsport eine gute Angelausrüstung, allem voran Angelrute und Angelrolle. Für einen entspannten Angelausflug sind Freilaufrollen eine gute Wahl, denn der Freilauf der Angelrolle ermöglicht es, dass die gehakten Fische die Schnur frei abziehen können, ohne dass die Bremse gelockert und der Schnurfangbügel geöffnet werden müssen. So spüren die Fische keinen Widerstand und reißen die Angelrute nicht ins Wasser, wenn sie beißen. Im Online-Angelshop auf angel-berger.de finden Angler eine große Auswahl an Freilaufrollen. Freilaufrollen können sowohl zum Karpfenfischen als auch zum Angeln auf Zander, Aal und Schleie sowie zum mittelschweren Feedern eingesetzt werden. Freilaufrollen bieten viele Einsatzmöglichkeiten So sind beispielsweise die Freilaufrollen von Daiwa, wie die Modelle Daiwa GS BR LT, Daiwa Black Widow BR LT und Daiwa Emcast BR LT, für viele Einsatzmöglichkeiten konzipiert. Mit einer Bremskraft von 12 Kilogramm und vier Kugellagern überzeugt die Freilaufrolle GS BR LT beim Angeleinsatz. Als praktisch erweist sich die aus Aluminium gefertigte One-Touch-Klappkurbel, die man einklappen kann. Damit kann die Rolle an der Rute montiert in der Angeltasche untergebracht werden. Die Longcast ABS Spule ist geschmiedet und sehr belastbar. Ausgestattet mit einer LC-Spulenlippe profitieren Angler von maximalen Wurfweiten. Auch kapitale Fische lassen sich mit dieser Angelrolle sicher einholen. Das liegt auch an dem ATD-Bremssystem, das ohne Anfangswiderstand anläuft und selbst kritischen Drillsituationen standhält. Als vorteilhaft erweisen sich auch die Freilauflaufrollen der Daiwa Black Widow BR LT und der Daiwa Emcast BR LT. Diese Angelrollen verfügen über einen fein einstellbaren Spulenfreilauf und sind mit einem Silent Oscillation System ausgestattet. Das System zeichnet sich durch eine spezielle Führung und Lagerung der Achshub-Zahnräder aus. Damit profitieren Angler von einer optimierten Laufruhe des Getriebes. Die Freilauflaufrolle der Daiwa Black Widow BR LT gehört zu den kompakten Angelrollen und bietet mit der Touch Digigear Getriebekonstruktion eine optimale Kraftübertragung und Belastbarkeit. Der Freilauf lässt sich fein einstellen, so dass man auch auf Forellen, Aale und weitere scheue Fische angeln kann. Neben den Freilauflaufrollen gibt es auch weiteres praktisches Zubehör fürs Angeln Passend zu den Freilaufrollen der neuesten Generation erhält man auch die Angelruten und weiteres Zubehör im Online-Angelshop auf angel-berger.de. Zum Karpfenangeln eignet sich beispielsweise die Daiwa Ninja X Carp Karpfenrute Angelrute Steckrute. Diese Angelrute überzeugt durch einen sehr dünnen Blankdurchmesser und progressive Aktion. Angler profitieren von enormen Wurfweiten und sehr guten Drilleigenschaften. Die vierteilige Angelrute lässt sich platzsparend transportieren. Mehr Informationen zu den vielseitigen Rollen gibt es auf:

https://www.angel-berger.de/freilaufrollen.htm Kurzprofil:

Das Unternehmen Angelsport Berger blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurück. Im unternehmenseigenen Shop auf angel-berger.de gibt es eine große Auswahl an Produkten von namhaften Marken und Herstellern für den Angelsport. Auch Zubehör zum Angeln und Angelbekleidung sind im Angel-Shop erhältlich. Zu allen Produkten gibt es eine ausführliche Beschreibung. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf Über pr-partners Komplettes Benutzerprofil betrachten