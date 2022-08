Startseite Sicher unterwegs - Im Urlaub und Zuhause Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-29 11:48. kh-security gibt Tipps für Ihre "persönliche Sicherheit". Ihre "persönliche Sicherheit" ist ein hohes Gut, das leider nicht überall selbstverständlich ist. Daher ist es umso wichtiger zu wissen, wie man sich effektiv schützen kann: Zuhause und Unterwegs.

Getreu dem Motto "Rundum sicher, zuhause und unterwegs" bietet kh-security seit über 30 Jahren eine große Produktpalette an, bei der für Jeden das richtige dabei ist: Angefangen von hochwertigen Selbstschutzprodukten, mit der Sie sich in einer Notsituation verteidigen können bis hin zu transportablem Einbruchschutz, der ihre Wertsachen sowohl Zuhause als auch im Urlaub unauffällig schützt. Diese kleine Investition wird Ihnen das ganze Jahr über ein gutes Gefühl geben.

So können Sie in sogenannten "Hidden Safes" (übersetzt. "Verstecktes Schließfach") zum Beispiel Bargeld, Schmuck und/oder Schlüssel unauffällig in Alltagsgegenständen verstecken, welche sich mühelos in das Gesamtbild der Umgebung einpassen und somit völlig unauffällig sind.

Die "Safe-Kerze" ist besonders raffiniert, da man diese wie eine Echtwachskerze anzünden kann. In Inneren verbirgt sich ein Aluminiumzylinder, der ihre Wertsachen verbirgt. Auch bepflanzbare Blumentöpfe mit Schlüsselversteck finden sich im Angebot von kh-security. Diese eignen sich als Notfall-Versteck für den Zweitschlüssel. Der Pflanzeinsatz ist ausreichend für kleine (Blüh-)Pflanzen. Für das Ferienhaus oder das Wohnmobil eignet sich vor allem der Haarbürsten-Safe, der dank hochwertigem Bürstenkopf ihre reguläre Haarbüste ersetzen kann. Damit sparen Sie nicht nur Platz im Reisegepäck, sondern bewahren Schlüssel und Bargeld unterwegs sicher auf. Ganz neu im Sortiment ist jetzt die hochwertige Trinkflasche aus Aluminium, die neben 400ml Flüssigkeit auch ein geräumiges Geheimfach im unteren Bereich bietet. Klein, laut & effektiv sicher

Um ungebetene Gäste bereits an der Eingangstür zu stoppen, empfehlen die Experten von kh-security den "Door Lock Alarm": Dieses komfortable Sicherheits-Tool bietet den einfachsten und effizientesten Weg, um Ihre Privatsphäre zu schützen und Sicherheit zu gewähren. Einmal richtig auf der Innenseite der Tür positioniert, ist ein Eindringen von außen nicht mehr möglich. Das Drücken gegen die Tür presst den Fuß des Door Lock Alarms nach unten und hebelt die Tür nach oben. Durch die Spannkraft, die dadurch zwischen der Unterkante der Tür und dem Boden verursacht, ist es unmöglich die Tür zu öffnen. Als einziges Gerät dieser Art besitzt der Door Lock Alarm zusätzlich auch eine akustische Meldefunktion und ist somit auch für abgelegene Seitentüren geeignet.

Wer nicht nur punktuell gegen Einbruch sichern möchte, kann sich bei safe4u Alarmanlagen (einem Partnerunternehmen von kh-security) ausführlich und unverbindlich über eine hybride Infraschall-Alarmanlage beraten lassen. Licht & Sicht = Sicherheit

Ebenfalls laut werden kann es dank der kompakten Taschenlampe "Pro Alarm". Mit einer Länge von gerade einmal 10cm und einem extrem geringen Gewicht von nur 99 Gramm ist diese Taschenlampe der ideale Begleiter bei Spaziergängen, beim Gassi gehen oder nachts auf dem Heimweg. Neueste LED Technologie mit einer Leuchtstärke von 300lm sorgt für eine Leuchtweite von bis zu 50 Metern. Der echte Clou ist jedoch das integrierte Alarmgerät: Mit einem Knopfdruck wird ein ca. 120dB lauter, sehr schriller Alarmton ausgelöst. Mit dem weithin hörbaren Alarmsignal machen Sie Passanten auch in großer Entfernung noch auf Ihre Notlage aufmerksam.

Für alle, die nach einer stabileren Taschenlampe suchen, empfehlen die Experten von kh-security die "3D-Flash" LED-Stablampe. Ihre Power bezieht diese 28,5 cm lange Taschenlampe aus drei D Mono Batterien. Zudem besitzt sie einen hochwertigen Metall-Korpus und ist spritzwassergeschützt. Die 5 Watt Cree-LED mit drei Funktionen (100% / 50% / Blinken) erleuchtet Ihnen den Weg. Kompakte Sicherheit für Sie & Ihn

Wer das Thema "persönliche Sicherheit" etwas aktiver angehen möchte, findet im Online Shop von kh-security auch hochwertige Elektroschocker und diverse Pfefferspray-Abschussgeräte.

Beliebt bei Frauen ist vor allem das nur 8 cm große "Schutzengel"-Pfefferspray, mit dem sich Angreifer auf 2 - 3 Meter Abstand halten lassen. Alternativ bietet das Pfefferspray Abschussgerät "Guardian Angel II" des bekannten schweizer Herstellers Piexon neben 2 Pfeffersprayladungen noch mehr Treffsicherheit auf bis zu 5 Metern. Dabei ist das Gerät weiterhin klein und handlich: Es passt mit seinen ca. 11 x 8 cm auch ohne Probleme in Ihre Jacken- oder Handtasche.

Beide Produkte sind zur Tierabwehr offiziell zugelassen und ohne Altersbeschränkung frei verkäuflich.

Für alle ab 18 ist auch der Elektroschocker "Power 200" eine Option um sich vor Belästigung, Überfall und Angriffen zu schützen. Das Gerät verfügt bietet Ihnen doppelte Sicherheit. Er verfügt über einen An- und Aus-Schalter und ist zusätzlich mit einem zusätzlichen Sicherungstift an der Handschlaufe gesichert. Der Einsatz ist selbsterklärend. Für einen möglichst effektiven Einsatz des Elektroschockers sollte man jedoch vorab die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Alle vorgestellten Produkte werden Ihnen mehr Selbstbewusstsein und ein Gefühl der Sicherheit geben. kh-security ist seit über 30 Jahren ihr Experte für Sicherheit und hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Artikel: Damit Sie sicher unterwegs sein können - Zuhause und im Urlaub. kh-security - Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner zu Haussicherheit und Selbstschutz. www.kh-security.de Firmenkontakt

kh-security GmbH & Co. KG

Klaus Hoffmann

Haidering 17

65321 Heidenrod

06124727980

info@kh-security.de

http://www.kh-security.de Pressekontakt

kh-security GmbH & Co. KG

Christine Barth

Haidering 17

65321 Heidenrod

06124727980

info@kh-security.de

http://www.kh-security.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten