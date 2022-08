Startseite Chancen bei Silber Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-08-27 16:55. Das Jahr 2022 ist turbulent, vieles ist ungewiss, nicht nur politisch, sondern auch bei den Edelmetallen Gold und Silber. Wie meist, zeigt sich Silber volatiler als Gold. Anfang 2022 lag der Silberpreis unter 20 US-Dollar, dann zeigte er Stärke, er lag Anfang März bei 24 Euro pro Feinunze. Heute ist die Unze Silber für rund 19,20 Euro zu haben. Silber ist deutlich mehr als Gold ein Industriemetall. Die Querelen zwischen Russland und der Ukraine oder gar dem Rest der Welt wirken sich auf den Silberpreis aus. Silber ist wie Gold ein Mittel zum Krisenschutz und es ist im Vergleich zum Gold preiswerter. In der Natur existiert etwa 17-mal mehr Silber als Gold. Der Wert des historisch geförderten Goldes ist ungefähr 4,3-mal so hoch wie der Preis des produzierten Silbers. Da die Industrie etwa die Hälfte des geförderten Silbers verbraucht, ist ein bedeutender Teil des produzierten Silbers nicht mehr vorhanden. Das Recycling ist bei Silber im Vergleich zu Gold gering. Auch ist die Zahl der reinen Silberminen deutlich kleiner als die Zahl der reinen Goldminen (im Vergleich). Münzen- und Barrenhersteller sowie die Schmuckindustrie müssen eine hohe Silbernachfrage bedienen. Die Elektronikindustrie und vor allem die Wind- und Solarenergie verbrauchen ebenfalls große Mengen Silber. Silber hat auch im Vergleich zu manch anderer Anlage noch nie einen Totalverlust hinnehmen müssen. Im laufenden Jahr soll die Minenproduktion um geschätzte sieben Prozent ansteigen. Im Recyclingbereich wird ein Plus von drei Prozent prognostiziert. Gleichzeitig wird mit einem Angebotsdefizit gerechnet. Dies sollte für einen steigenden Silberpreis sorgen. So lag der Rekordpreis für eine Unze Silber bei etwa 50 US-Dollar, dahin ist heute der Weg noch weit, aber beim durch die neuen Technologien verursachten stark steigendem Silberverbrauch sollte es in diese Richtung gehen. Bei den Silberunternehmen gefallen MAG Silver oder Discovery Silver. MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=AKRaByH5xMo - treibt Silberprojekte in Nord- und Südamerika voran, um ein primäres Silberunternehmen zu werden. Wichtigstes Projekt ist das Juanicipio-Projekt in Mexiko, an dem MAG Silver 44 Prozent besitzt. Ebenfalls in Mexiko betreibt Discovery Silver - https://www.youtube.com/watch?v=yFTMc3Mxi2s - mit dem Codero-Projekt eine große und aussichtsreiche Silberliegenschaft. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

