Startseite Klettertürme von ISIDOR: Endlich wieder auf die Messe Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-08-27 10:34. Spiel- und Kletterturmhersteller ISIDOR aus Brandenburg bietet dieses Jahr die größten, spannendsten Spielturmmodelle. Diese werden im Herbst wieder im Messeflair präsentiert. Endlich wieder Messefeeling heißt es bei Spiel- und Kletterturm Hersteller ISIDOR in Brandenburg. Nach vielen Einschränkungen und Unsicherheiten in den "Corona Jahren" startet das Unternehmen nicht nur mit der neuen Schweizer Website in den Herbst, sondern auch mit der ersten Messepräsenz seit langem. Von 2. bis 11. September wird ISIDOR mit Klettertürmen, Grillkotas und Gartensaunen auf der OHA, der Oberländischen Herbstausstellung in Thun vertreten sein. Die OHA ist seit über 60 Jahren wichtiger Bestandteil des Thuner Veranstaltungskalenders im Herbst. Die erste OHA fand 1960 mit rund 200 Ausstellern und fast 50.000 Besuchern und Besucherinnen statt, seit 1994 wird die Herbstmesse am neuen Messegelände Thun-Expo veranstaltet. Das neue Messegelände bietet 180 Ausstellern und Ausstellerinnen auf 16.000 m² Platz, Ihre Neuheiten zu präsentieren, 42.000 Besucher und Besucherinnen sind im Schnitt zu Gast auf der Messe. Neben Ausstellungen und Degustationen warten kulinarische Köstlichkeiten in fünf Restaurant auf die Messefans. Für ISIDOR bietet sich die wunderbare Gelegenheit, die hochwertigen Holzprodukte aus eigener Produktion nun auch in der Schweiz bekannter zu machen und dabei gleich die neue Website zu präsentieren. Diese finden Schweizer Spielturmfans und Saunaliebhaber unter gartensauna.isidor.ch . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung. Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie. Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden. Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien. Pressekontakt: Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten