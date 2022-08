Startseite Meine echte Erfahrung mit dem Kauf von Liebespuppen Pressetext verfasst von georgia2001 am Sa, 2022-08-27 05:26. Mit einer Frau zu schlafen, die man kaum kennt, kann ein Pokerspiel sein, abgesehen von einem Glas voller lebensverändernder Chips. Das fühlt sich langsam zu riskant für meine zukünftigen Ambitionen an, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Ich liebe es, Probleme zu lösen, und ich sehne mich absolut nach neuen Erfahrungen. Wann immer ich auf einen neuen Weg zur Lösung eines Problems stoße, bin ich offen dafür, die Chance zu nutzen.

Jazz schien eine Lösung zu sein, und nachdem ich einige Tage darüber nachgedacht hatte, kaufte ich sie. Was muss ich dann verlieren? Es mag ein wenig Geld sein, aber das Service- und Rückgaberecht von Omysexydoll gab mir das Vertrauen, die Gelegenheit rechtzeitig zu ergreifen, um eine ideale Liebespuppen kaufen.

Ich habe eine große Wertschätzung für Kunst und ich muss sagen, dass diese lebensechten Liebespuppen geradezu künstlerisch sind. Es braucht einiges an Geschick, um etwas so realistisch zu machen. Meine Liebespuppen haut ist im warmen Zustand sehr überzeugend. Ich hatte tatsächlich eine Freundin, die vorbeikam, um sie zu sehen, und es war ein seltsames Thema. Er kam herein, ein wenig erschrocken darüber, wie echt sie aussah. Sie überraschte ihn immer noch, obwohl sie wusste, dass es eine Real dolls im Haus gab, aber er war genauso beeindruckt wie ich.

Nichts geht über schöne Sexpuppen, Cabrios und die offene Straße. Meine sexy dolls sind ein großer Teil unserer Outdoor-Shootings und werden mit Sicherheit Sexpuppenliebhaber zum Genießen anziehen. Außerdem macht es Spaß, sich auf der Autobahn unter andere Autofahrer zu mischen. Ich wette, man sieht nicht jeden Tag lebensgroße Sex dolls, die die Straße hinunterfahren. Trucker lieben es, weil sie einen guten Blick auf ihr Dekolleté haben und auf mein Auto herunterstarren.

Ein Tagesausflug entlang der Küste nach Santa Cruz ist eines unserer Lieblingsziele. Der West Cliff Drive bot die perfekte Kulisse, und viele Passanten waren begeistert, als sie eine 1,60 m große Live-Action-Puppe entlang des Geländers posierten.



Ich hatte vor Jazz noch nie eine Liebespuppe gekauft und hatte ehrlich gesagt eine ziemlich verdrehte Vorstellung davon, wie eine Liebespuppe wirklich aussah. Wir haben es alle in Filmen gesehen, dass es überhaupt nicht lebensecht ist, und es ist im Allgemeinen abstoßend. Dann wurde dieses Video am Arbeitsplatz verbreitet, und es war eine ziemlich gute Komödie.

Eine weitere großartige Sache bei Sexpuppen ist das Rollenspiel. Sie können Ihr Göttinnenmodell nach Ihren eigenen Vorlieben verkleiden, Ihre unrealistischen Fantasien in die Realität umsetzen und dabei die unsägliche Aufregung genießen. Es ist definitiv ein Vergnügen, eine in einem einzigartigen Stil gekleidete Sexpuppe in die Parks, malerischen Orte, Restaurants, Spielplätze zu bringen, zu denen Sie gehen möchten ... genießen Sie die Augen anderer.

Diese WM Doll hat mir bei einem Problem geholfen. Ich habe etwas zu meiner Freizeit hinzuzufügen. Meine Bedürfnisse werden erfüllt, was mir hilft, öfter besser gelaunt zu sein. Mein Leben hat ein Maß an Sicherheit hinzugefügt, das es mir ermöglicht, das zu tun, was ich tun muss. Ich mache mir auch absolut keine Sorgen über irgendwelche Konsequenzen für Fremde.

