Startseite PLCU X - Der ultimative Minting Coin Booster Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-08-25 23:41. PLC Ultima, eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt, zündet mit PLCU X die nächste Stufe für mehr Kaufkraft und überproportionales Wachstum. Der unschlagbare Vorteil von PLCU X ist Geschwindigkeit! Den Minting Coin PLCU X kann man außergewöhnlich schnell und stark vermehren. Es handelt sich hierbei um einen Coin, der ausschließlich für Farming innerhalb der PLC Ultima Community vorgesehen ist. Das bedeutet, mit diesem Coin kann man Farmen kaufen, Farmen befüllen und Minting Profit erreichen. Diese Profite investiert man dann in PLC Ultima mit den vielen Vorteilen seiner durchdachten Infrastruktur. Bei PLC Ultima von Kryptoexperte Alex Reinhardt handelt sich um ein smartes Gesamtpaket mit den Bausteinen Ultima Wallet, Ultima Farm und PLC Card - für Krypto- und Fiat-Geld. Dieses Paket aus dem Wunschzettel vieler User bündelt auf einzigartige Weise die vielen Vorteile von Kryptowährungen. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt auf einem Smartphone abgebaut werden. Diese werden in der hauseigenen Ultima Farm gemintet. Ganz ohne komplizierte Ausrüstung oder enorme Energiekosten. PLC Ultima wird zudem an den weltweit führenden Börsen verkauft. Die PLCU-Benutzer erhalten eine komfortable Smartphone App, welche statt "normales Geld" die digitale PLCU-Kryptowährung ausgibt. In Zukunft werden ständig neue Optionen eingeführt, um PLCU gegen Fiat-Geld (z.B. Euro) und andere Kryptowährungen oder echte Waren tauschen zu können. PLC Ultima basiert auf der erprobten und bewährten Litecoin-Blockchain und dem CryptoNight-Algorithmus. Mit diesen Grundpfeilern gehört PLC Ultima zu den sichersten und stabilsten Währungen auf dem Markt. PLCU vs. PLCU X Zur Verdeutlichung: PLC Ultima ist ein globaler Coin, mit der Mission dem Bitcoin ähnlich zu werden. Auf dem PLCU ist die gesamte Infrastruktur aufgebaut inklusive Crowd Funding Plattform, Marktplätzen, Listung bei den Karten, Trading auf den Börsen gegen USD und Listung auf mehreren Börsen bis hin zu Binance in Zukunft. Der PLCU ist der Mutter Coin. PLCU X dagegen ist ein streng und eng spezialisierter Coin, der dafür da ist, mittels Minting Technologie der PLCU Infrastruktur PLCU X zu produzieren. Dies bedeutet mehr Profit und mehr Kaufkraft! Bonus-Vorteil: PLCU X wird in der gleichen App untergebracht, in der sich auch PLCU befindet. Das bedeutet, dass man keine extra App herunterladen muss. Bestehende User haben nach dem Update den PLCU X automatisch in den installierten Apps Wallets und Farmen enthalten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Future Concept GmbH

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card - für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

