Neues Mitglied im Advisory Board von headhunting for fashion! Jan ten Brinke , Gründer & CEO von Orilabo Project, wird zum 1. September 2022 dem Advisory Board der headhunting for fashion (hhff) international GmbH beitreten. Jan ten Brinke ist ein langjähriger Begleiter des Unternehmens und hat sich bereits vor der Gründung des Tochterunternehmens Needle & Haystack GmbH an der Gestaltung der Marke Needle & Haystack beteiligt. In seiner Rolle als Advisory Board Member wird er seine Erfahrung als Top-Manager und Unternehmer vor allem in die Weiterentwicklung dieses Konzeptes einbringen. headhunting for fashion wurde 2003 gegründet und gehört heute zu den führenden Headhunting Agenturen in der Modebranche. Das Unternehmen ist mit seiner Leistung Headhunting und Direct Search für international agierende, expansive Unternehmen aus nahezu allen Segmenten beziehungsweise Genres der Fashion und Lifestylebranche tätig. headhunting for fashion fokussiert sich auf Fach- und Führungspositionen - von der Nachwuchsführungskraft bis zum mittleren Management. Die Kerndisziplin des Tochterunternehmens Needle and Haystack ist Executive Search mit dem Fokus auf Top Führungskräfte und hochkarätig spezialisierte Fachleute für #Lifestyle Branchen, so wie #Beauty, #Cosmetics #Home, #Living, #Sports und #Fashion. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966328357353361408 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966330008273330176

Frau Julia Czernio

Königsallee 82-84

Düsseldorf Düsseldorf

Deutschland fon ..: 021182855030

web ..: https://www.headhuntingforfashion.de/

email : j.czernio@needleandhaystack.de headhunting for fashion wurde im Jahr 2003 gegründet und gehört heute zu den führenden Headhunting-Agenturen in der Mode- und Lifestylebranche.

Wir bringen die richtigen Menschen in die richtigen Positionen, damit diese ihr Potenzial für sich selbst und für unsere Auftraggeber optimal entfalten können.

So leisten wir einen Beitrag zum Erfolg unserer Auftraggeber und zur Weiterentwicklung unserer Kandidatinnen und Kandidaten.

Wir sind für international agierende, expansive Unternehmen aus den Bereichen Mode und Lifestyle tätig. Hierzu gehören Unternehmen aus nahezu allen Segmenten bzw. Genres.

Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialist/innen und Führungskräften aus Handel und Industrie.

Sowohl die Unternehmen, als auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von unseren sehr guten Marktkenntnissen, unserem umfangreichen internationalen Netzwerk, unserer hohen fachlichen Kompetenz, unserer Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit.

Wir agieren schnell, serviceorientiert, flexibel und mit äußerster Diskretion.

Unsere Werte LEIDENSCHAFT, ENGAGEMENT, INTEGRITÄT, VERTRAUEN, MUT und TEAMGEIST zusammen mit exzellentem Service und höchstmöglicher Qualität, sind Basis unseres Erfolges.

