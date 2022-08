Startseite Überraschungscoup: Alpha Copper strebt Übernahme von CAVU Energy Metals an! Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-22 08:35. Der kanadische Kupferexplorer Alpha Copper (WKN A3DB6E / CSE ALCU) will sein Projektportfolio um zwei vielversprechende Liegenschaften erweitern. Dazu plant man die Übernahme von CAVU Energy Metals (CSE CAVU) gegen eigene Aktien! Alpha will sich - bislang hat man eine nicht verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet - mit der Akquisition Zugriff auf das Star Projekt verschaffen, eine Liegenschaft im berühmten Golden Triangle von British Columbia mit zahlreichen Kupfer- und Goldporphyrzielen. Unter anderem wurden auf Star 106,98 Meter mit 0,77% Kupfer in einem Bohrloch entdeckt, das bis in eine Tiefe von 700 Metern vererzt und für eine Erweiterung offen ist! Bislang, so das Unternehmen weiter, wurden mehr als 13.000 Meter an modernen Bohrungen auf dem Projektgebiet durchgeführt, das bis 2026 für fortgeschrittene Explorationsarbeiten genehmigt ist und bereits 200 Bohrstandorte aufweist. Star befindet sich im traditionellen Gebiet der Tahltan und Taku River Tlingit First Nations. Im Portfolio von CAVU befindet sich zudem das 74 Quadratkilometer große Hopper-Projekt im Yukon, das über zahlreiche, porphyrische Kupfer-, Molybdänziele verfolgt - und laut der Mitteilung von Alpha zudem über signifikante periphere Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Mineralisierung. In dieser Skarn-Mineralisierung wies der bisher beste Bohrabschnitt 22,28 Meter mit 1,405% Kupfer nach, während eine Testbohrung auf dem Porphyrziel 116 Meter mit 0,209% Kupfer ab der Oberfläche erbrachte! Dieses Projekt liegt im Gebiet der Champagne Aishihik First Nations. Jetzt den ganzen Artikel lesen: Überraschungscoup: Alpha Copper strebt Übernahme von CAVU Energy Metals an! (https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/alpha-copper-corp/ueberraschungs...) Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! (https:/goldinvest.de/newsletter)

GOLDINVEST Consulting GmbH

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg Firmenkontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 - 44 195 195

b.junker@goldinvest.de Pressekontakt

GOLDiNVEST.de

Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

040 - 44 195 195

