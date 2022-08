Startseite Rapid verschiebt Hartberg-Duell und macht sich lächerlich Pressetext verfasst von fotovymy am So, 2022-08-21 21:06. „Wo bleiben die vielzitierten englischen Wochen? Das will ein Profi-Verein sein – absolute Lachnummern! Wegen einem gewissen FC Vaduz ….“ ist nur einer der vielen Lachsalven, die Rapid nach dem Rumrennen in Lichtenstein zu hören bekam.

Dass ein Verein, der noch dazu Rekordmeister sein will, nicht im Stande ist eine sogenannte „englische Woche“ zu spielen ist ein Blamage für den Österreichischen Fußball. Es war nicht Bayern München, sondern Vaduz, ein Verein aus Lichtenstein, der am vorletzten Platz der 2. Schweizer Liga liegt.

„Die sollen die Zeit nutzen um einmal zu denken – und nicht mit dem größten Feind, dem Ball trainieren“, meint ein aufgebrachter Rapid-Fan. Und ein schadenfroher Austrianer kann nicht verstehen, dass noch immer so viel Fans ins Rapid-Stadion kommen. Nicht nur dass man den Anhängern ihr Sonntagsvergnügen genommen hat, sondern man beleidigt sie wenn Rapid den Fans Fußball verspricht und so ein Spiel abliefert!

Spielverschiebung in der heimischen Bundesliga! Das Duell zwischen Rapid Wien und dem TSV Hartberg wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Wiener trafen am 18. August auswärts auf den FC Vaduz. Das Rückspiel steigt am 25. August im heimischen Allianz-Stadion. Das Bundesliga-Duell gegen Hartberg hätte am 21. August stattgefunden. Für die heimische Liga bedeutet diese Spielverschiebung eine Premiere. 2021 wurde von der Liga eine Möglichkeit geschaffen, um den Klubs während den Europacup-Spielen zusätzliche Regenerationszeit zu ermöglichen. Rapid ist nun der erste Klub der diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, schreibt „Heute". Ein möglicher Ersatztermin ist noch nicht bekannt. Darüber wird abhängig vonder möglichen Qualifikation der Hütteldorfer für die Conference-League entschieden.

