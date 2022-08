Startseite IT Finance Consulting GmbH wird Teil der S&N Group Pressetext verfasst von bbuthmann am Fr, 2022-08-19 14:10. Die S&N Group baut durch die Übernahme der österreichischen IT Finance Consulting GmbH (kurz ITFC) ihr internationales Geschäft aus und erhöht die gemeinsame Leasingkompetenz. Die Softwareprodukte der ITFC erweitern das Produktportfolio für alle Märkte.

Die S&N Group AG freut sich über den Anschluss der ITFC an die Gruppe und begrüßt die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Wien ganz herzlich. ITFC wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein österreichisches, eigentümergeführtes Beratungs- und Softwareunternehmen mit einer klaren Fokussierung auf die Leasingindustrie. ITFC ist assoziiertes Mitglied im Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL).

Leasingmarkt und Internationalisierung

Der S&N Group gelingt durch die Übernahme der in Österreichs Leasinggesellschaften sehr stark vernetzten ITFC der Eintritt in den österreichischen Leasing-Markt. Zusätzlich wird das Portfolio der Gruppe durch die von ITFC entwickelten Leasing-Softwareprodukte sowie die hohe Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort erweitert.

Die Softwareprodukte der ITFC werden von zahlreichen, namhaften Leasingunternehmen im Vertrieb, der Vertragsverwaltung und in der Bestands- und Risikobewertung eingesetzt. Apps für mobile Endgeräte (iOS, Android) für Privat- und Firmenkunden mit z.B. professionellem Flottenmanagement runden das Angebot ab. Die Produkte erweitern traditionelle Funktionen rund um das Thema Leasing mit digitalen Services.

Fortsetzung der Unternehmensführung

Die Geschäftsführer der ITFC, Paul Lubusch und Andreas Kiss, freuen sich auf die gemeinsame Zukunft in der S&N Group. „Seit vielen Jahren kennen wir die S&N Group als vertrauensvollen Partner und haben uns immer zum gegenseitigen Nutzen ausgetauscht“, kommentiert Lubusch. „Besonders die gleichen Unternehmenswerte, die partnerschaftlich professionelle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die sehr mitarbeiterorientierte Geschäftsführung wird einen Übergang für alle sehr einfach machen“

„Mit den neuen, internationalen Perspektiven und der Erweiterung unserer Leasing-Kompetenz werden unsere Kunden, Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Österreich und Ungarn von diesem Zusammenschluss profitieren“, erklärt Markus Beverungen, Vorstand der S&N Group AG.

Erfolgreiches Wachstum

Die S&N Group wurde 1991 als Softwareentwicklungs- und IT Dienstleistungsunternehmen gegründet und hat sich in den mittlerweile 30 Jahren durch einen organischen Wachstumskurs und Integration weiterer Unternehmen deutlich verstärkt. Inzwischen beschäftigt die S&N Group ca. 460 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland und Ungarn und erwirtschaftet 68 Mio. Euro Umsatz. Das größte Unternehmen in der Gruppe, die S&N Invent GmbH, entwickelt im Schwerpunkt Softwareprodukte für Finanzdienstleister und gestaltet mit Kunden aller Branchen spezialisierte Softwarelösungen in Digitalisierungsprojekten. Dabei kommen moderne Cloudtechnologien und fast ausschließlich agile Arbeitsweisen zum Einsatz. S&N Invent ist bei diversen Job- und Unternehmensbewertungen ausgezeichneter Arbeitgeber und sucht weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen:

