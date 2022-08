Startseite "Schnütchen" Tessa im Känguruland Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-16 12:01. Die Abenteuer von Schnütchen Tessa und ihren Freunden von Gut Aiderbichl sind auch in Australien bei den Kängurus beliebt. Vor einigen Wochen erhielt Pony Tessa, die kleine Stute mit der krummen Schnute von Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com), Besuch aus Australien. Sabrina King, die seit 11 Jahren mit ihrer Familie in Australien lebt, besuchte ihre Eltern in Bassum. Dort entdeckte sie auch das knallbunte Kinderbuch mit der spannenden Geschichte vom Schnütchen Tessa von der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch (https://www.ballermann-ranch.com) und der Botschaft, dass eine Behinderung oder Handicap kein Grund sind, nicht doch ein tolles und glückliches Leben führen zu können.

Sabrina King nahm das Kinderbuch mit nach Australien, wo es ihre Kinder "gefühlt" bereits 100 mal angeschaut haben. Auch die Nachbarkinder sind bereits echte "Schnütchen"-Fans, berichtete Sabrina King, die gleich ein Foto mit ihren Kindern, dem Schnütchen-Buch und ihren australischen Haustieren, den freilebenden Kängurus, übersandte.

Schnütchen Tessa, ein kleines Pony mit Handicap, das eigentlich schon bei seiner Geburt dem Tode geweiht war, erobert nun die Welt.

Übrigens, BAND 2 mit den Abenteuern von Schnütchen erscheint im November 2022. Dann sind Schnütchen und ihre Freunde tierisch eingeschneit auf Gut Aiderbichl.

