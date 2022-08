Startseite GEWA präsentiert seinen neuen Balkonboden gleich auf drei Messen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-16 08:58. Der Besitz einer eigenen Immobilie ist für viele die Verwirklichung eines Traumes - damit das auch so bleibt, hat GEWA seine pulverbeschichteten Aluminiumpaneele entwickelt. Die Balkonsysteme von GEWA sind pflegeleicht und wartungsfrei. In diesem Jahr stellt GEWA seinen neuartigen Balkonboden aus Aluminium gleich auf drei Herbstmessen vor! Funktionalität und Design zum Anfassen! Diese Woche auf der Festwoche im Allgäu GEWA präsentiert seinen Aluboden auf der größten Wirtschaftsmesse in der Region Allgäu vom 13.8.2022 bis 21.8.2022. Ein großes Fest mit vielen innovativen Ausstellern ist der ideale Rahmen für unseren Aluboden. GEWA lädt alle Interessierte ein, sich über die Vorteile des Balkonbodens zu informieren. Balkonsysteme im Vierländereck Alle GEWA Produkte und der neuartige Aluboden werden von GEWA auf der Herbst Messe in Dornbirn vom 7.9.2022 bis 11.9.2022 präsentiert. Farben, Qualität und Design können vor Ort begutachtet werden.

Der Abschluss des Messejahres bildet das Landwirtschaftliche Hauptfest vom 25.9.2022 bis 3.10.2022 auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Als regionaler Anbieter von Balkonsystemen ist GEWA auch dabei und präsentiert neben den Balkonsystemen auch den neuen Aluminiumboden. Bodenbeläge im Außenbereich Was vor 45 Jahren mit dem Bau von Blockhäusern begann, entwickelte sich schnell zur Erfolgsgeschichte. Bereits ein Jahr nach der Gründung 1977 weitete das Familienunternehmen seine Angebotspalette um den Vertrieb eigens entwickelter Balkonverkleidungen und Zaunsysteme aus. 1992 schließlich erfolgte die Umstellung vom Werkstoff Holz auf Aluminium. GEWA hat Erfahrung mit dem Einsatz von Aluminium im Außenbereich und gründet darauf die Entwicklung seines Balkonbodens. Der GEWA Bodenbelag ist optisch ansprechend und witterungsbeständig. Er eignet sich für Balkon, Terrasse oder Außentreppen. Auch bei der Sanierung oder Modernisierung eines alten Balkonbodens bietet die GEWA-Lösung viele Vorteile. Baulärm und Dreck sind minimal und der neue Balkonboden (https://www.gewa-balkone.de/balkonboden/) ist sauber, frostsicher und rutschfest - ideal für draußen eben. Nachhaltig und die Kundschaft im Fokus Doch die Experten aus Baden-Württemberg ruhen sich nicht auf dem Angebot ihrer DIN-zertifizierten Außenbausysteme aus. Stets die maximale Kundenzufriedenheit vor Augen, werden sämtliche Erzeugnisse unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher und sozialer Gegebenheiten kontinuierlich auf ihre bestmögliche Ausführung überprüft. So gelang dem Unternehmen eine erneute Weiterentwicklung seiner hochwertigen Balkonsysteme. Nicht nur perlen Schmutz und Wasser an der innovativen Pulverbeschichtung der Aluminiumpaneele dank des neuen Lotus-Effektes noch schneller ab. Die robusten und farbechten Balkonsysteme sind zudem frei von jeglichen chemischen Lösungsmitteln, ihre Herstellung sparsam im Materialverbrauch. So profitieren nicht nur Immobilieneigentümer, sondern auch Klima und Umwelt vom neuen Balkonboden.

Bereits vor Jahren hat Andreas Waidelich den Spezialbetrieb aus dem Nordschwarzwald von seinen Eltern übernommen. An den Qualitätsansprüchen hat sich auch nach dem Übergang an die junge Generation nichts verändert. Im Gegenteil: Die exzellente Angebotspalette der GEWA hat sich im Laufe der Zeit noch erweitert. Denn auch in moderne Bauten mit Materialkombinationen aus Glas und Edelstahl oder mit Fotovoltaikanlagen auf dem Hausdach lassen sich die angebotenen Balkonsysteme nahtlos integrieren. Vor der fachgerechten Montage durch die erfahrenen Mitarbeiter bietet die Firma die Möglichkeit einer unverbindlichen Kontaktaufnahme und eines ersten Beratungstermins per Telefon oder E-Mail. Wer sich persönlich von den neuen Entwicklungen überzeugen möchte, hat dazu Ende September beim Landwirtschaftlichen Hauptfest Stuttgart Gelegenheit. Die Firma GEWA Balkonsysteme GmbH fertigt Balkone, Balkongeländer, Sichtschutzelemente, Gartenzäune und Balkonböden aus Aluminium. Mehr als 40 Jahre Erfahrung und zufriedene Kunden sprechen für sich. Schon im Jahr 1992 hat die Firma von herkömmlichen Holzbalkonen auf Aluminiumbalkone umgestellt. Aluminium-Balkone sind absolut witterungsbeständig in Material und Farbe. Das Potenzial des Werkstoffs Aluminium liegt darin, dass er absolut wartungsfrei ist. GEWA garantiert Balkone und Aluminium Sichtschutz Elemente mit hoher Funktionalität für Neu- und Altbau sauber und schnell in ansprechender Qualität. Kontakt

