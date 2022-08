Startseite Bodenversand24 - der Onlinehandel mit Verantwortung gegenüber der Natur Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-16 08:39. Bodenversand24, übernimmt Verantwortung gegenüber der Natur und nimmt sukzessiv nachhaltig produzierte Produkte wie PURLINE Bioboden ins Programm. Bodenversand24, übernimmt Verantwortung gegenüber der Natur und nimmt sukzessiv nachhaltig produzierte Produkte wie PURLINE Bioboden ins Programm. Wenn es um wohngesundes Bauen und Leben geht, darf die Produktserie PURLINE Bioboden von Windmöller nicht fehlen, so sagte es sich das Team von Bodenversand24 und übernahm die komplette Wineo PURLINE-Linie. Wineo PURELINE Bioböden werden aus einem Hochleistungsverbundstoff namens ecuran produziert. Ecuran ist ein Bio-Polyurethan, das überwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. Übliche petrochemische Polyole in der Polyurethanrezeptur wurden durch natürliche Öle ersetzt. Bewusst wurde für das Bioprodukt auf Weichmacher, Lösungsmittel oder Chlor verzichtet, damit ist der Hochleistungsverbundstoff optimal für jeden Bereich einsetzbar. PURLINE Bioboden ist nachhaltig und extrem strapazierfähig. Mit Stolz weist das Produkt 6 Umweltzertifizierungen vor, wie zum Beispiel das internationale Zertifikat cradle to cradle® oder der Blaue Engel. Für Design-Liebhaber sei noch erwähnt werden, dass der Bodenbelag mit dem reddot award ausgezeichnet wurde. Für Bodenversand24 ist es wichtig, Bodenbeläge anzubieten, die DESIGNREICH, NATURVOLL und LEISTUNGSSTARK sind wie Wineo PURLINE Bioboden. PURLINE Bioböden sind für den Wohnbereich als Serie Wineo 1000 Wood oder 1000 Stone, für den gewerblichen Bereich unter Wineo 1200 Wood oder 1200 Stone und hochstrapazierte Bereiche wie Industrie als zu verklebende Serie Wineo 1500 erhältlich. Die Linie Wineo 1500 bietet neben den Designplanken zusätzlichfarbenfrohe Beläge als Bahnenware an. Insgesamt wird eine Auswahl von über 136 Dessins geboten, wie authentische Holzdekore, hervorragende Steinoptiken oder Allover und als 2 Meter breite Bahnenware eine farbgewaltige Uniserie. Schauen Sie unter folgendem Link von Bodenversand24 rein: PURLINE Bioboden (https://www.bodenversand24.de/bio/zum-klicken/wineo/)

Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren. Noch mehr interessante Informationen zu Wineo PURLINE finden Sie hier:

PURLINE der Alleskönner (https://www.wineo.de/produkte/purline-bioboden) Kontaktieren Sie Bodenversand24 - wenn es um ökologische Bodenbeläge geht. Bodenversand24 - Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de - Boden einfach online kaufen - Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233

marketing@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de

