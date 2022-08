In Bielefeld dauerhafte Haarentfernung per Diodenlaser

Dauerhafte Haarentfernung mit dem Lumenis Lightsheer Duet per Diodenlaser in Bielefeld

Es gibt jetzt eine neue Dimension der dauerhaften Haarentfernung in Bielefeld. ZELEGAN Esthetique bietet mit dem Lumenis LightSheer Duet eine effektive Lösung für die permanente Haarentfernung an.

Du möchtest auch deinen Rasierer, Epilierer und deine Enthaarungscremes aus deinem Leben verbannen. Du bist raue, trockene und stoppelige Haut leid. Du möchtest auch seidig glatte strahlende Haut präsentieren und auch sonst dich vom lästigen Haarwuchs befreien? Dann buche jetzt deinen Wunschtermin bei ZELEGAN Esthetique (https://zelegan.de) in Bielefeld. Kurze Sitzungen, langanhaltende Ergebnisse und sichere Behandlungen sind unsere Vorteile. Der Diodenlaser ist eine sichere und effektive Methode der dauerhaften Haarentfernung. Die unerwünschten Haare werden sorgfältig entfernt. Die dauerhafte Haarentfernung führen wir in Bielefeld, unserer Meinung nach, mit dem High-End-Gerät schlechthin seiner Klasse durch. Renommierte Ärzte und Kliniken bevorzugen die Lumenis Geräte. Der amerikanischen Food and Drug Administration FDA hat den Lumenis LightSheer Duet mit seinem Sicherheits- und Qualitätszertifikat ausgezeichnet. Mit den optimalen individuellen Einstellungen tritt bereits eine sichtbare Haarreduktion mit der ersten Sitzung ein und in der Regel ist je nach behandelnder Stelle nach vier bis sechs Behandlungen diese auch abgeschlossen. Die Hautstruktur wird ebenfalls mit jeder Laserbehandlung besser.

VORTEILE VOM LUMENIS LIGHTSHEER DUET

SPARE KOSTBARE ZEIT

Statt 10-15 Sitzungen (bei vielen anderen Anbietern) braucht man bei ZELEGAN Esthetique in Bielefeld nur 4-6 Sitzungen! Daher garantieren wir, dass schon nach der 4.Sitzung grandiose Erfolge zu sehen sind. Unser Versprechen: Du erhältst eine Laserbehandlung Gratis, wenn überhaupt eine 7. Sitzung notwendig sein sollte.

SPARE VIEL GELD

Du sparst nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld, wenn Du weniger Behandlungen bei der dauerhaften Haarentfernung brauchst! Spare bis zur Hälfte Deines Geldes im Vergleich zu vielen anderen Anbietern. Unser Preis- / Leistungsverhältnis ist einmalig. ZELEGAN Esthetique in Bielefeld steht für Qualität, Effektivität und Komfort.

WIR SIND PRÄZISE

Der Lumenis LightSheer Duet ist unglaublich präzise, was die Laser-Haarentfernung ideal für Menschen macht, die ein paar bestimmte Haare anvisieren und entfernen möchten. Sie ist eine der besten langfristigen Lösungen auf dem Markt in Bielefeld. Eine Nachbehandlung ist meist erst nach Jahren notwendig.

ES IST SICHER

Die dauerhafte Haarentfernung mit dem Diodenlaser von Lumenis in Bielefeld ist viel weniger schmerzhaft, als die meisten Menschen denken. Es wird meistens mit einem geringen Wärmegefühl verglichen. Die Laser-Haarentfernung in Bielefeld ist der schnellste Weg, unerwünschte Haare dauerhaft loszuwerden.

SCHNELLE ERFOLGE BEI ZELEGAN ESTHETIQUE IN BIELEFELD

Nicht für jeden Klienten ist die Anzahl der Behandlung gleich, auch das Endergebnis kann unterschiedlich ausfallen. Hier fallen gleich mehrere Faktoren ins Gewicht. Die Anzahl der durchgeführten Behandlungen, einschließlich dem Behandlungsbereich, Haartyp, Hauttyp sowie Haarfarbe und Haardichte. Die schnellsten Erfolge erreichen wir mit der dauerhaften Haarentfernung mittels dem Diodenlaser von Lumenis in Bielefeld bei Kunden mit heller Haut und dunklen Haaren. Bei allen anderen Haut- und Haartypen können wir ebenfalls mit einer behutsamen und zielorientierten Behandlungsstrategie den Kunden von seinen unerwünschten und für lästig empfundenen Haaren erlösen. Unsere Königsdisziplin in der dauerhaften Haarentfernung ist die Laserbehandlung im Bereich der Intimzone, der Achseln und der Geschichtshaarentfernung. Insbesondere bieten wir auch die dauerhafte Haarentfernung in Bielefeld für Herren an. Die dauerhafte Haarentfernung der Rückenbehaarung, der Brustbehaarung und auch die Gesichtshaarentfernung ist einen von den Herren hoch nachgefragte Laserbehandlung um an diesen Stellen haarfrei zu werden.

Du bist interessiert und möchtest mehr über die dauerhafte Haarentfernung mit dem Diodenlaser von Lumenis, dem LightSheer Duet in Bielefeld erfahren? Gerne können wir alle Fragen zu der Anwendung und der Besonderheit zu unserem Lasergerät in Bielefeld beantworten und dir einen informativen und qualitativen Einblick rund um das Thema Haarentfernung, wenn gewünscht in einem telefonischen oder persönlichen Gespräch in Bielefeld geben. Natürlich können wir die dauerhafte Haarentfernung nicht bei jedem Kunden gleichermaßen anwenden. Daher bieten wir ein kostenloses Vorgespräch mit einer entsprechenden Analyse an, um die Basis der Behandlung zu bestimmen und alle individuellen Punkte, die zu beachten sind, noch mal durchzugehen. Wir bieten die Möglichkeit eines Paketangebots als auch die individuelle Einzelbuchung der Sitzungen in Bielefeld an. Die Preise variieren je nach Behandlungsareal. Die Zusammensetzung des Paketangebots bezieht sich immer auf 5-8 Behandlungen. Einzelbuchungen werden mit der Behandlung abgerechnet. Die Pakete werden komplett mit der ersten Sitzung abgerechnet. Eine Rückerstattung der Paketpreise wird bei vorzeitigem Abbruch der Behandlung aus jedweden Gründen nicht vorgenommen. Natürlich fällt in die Preisgestaltung auch die Behandlungsdauer.

DIE 4 PHASEN DER DAUERHAFTEN HAARENTFERNUNG MIT DEM DIODENLASER

Kommen wir zu den Phasen und Schritten der Behandlung, die wir bei ZELEGAN Esthetique in Bielefeld mit größter Sorgfalt einhalten.

1.PHASE "WE HAVE TALK ABOUT"

Bevor wir uns für die dauerhafte Haarentfernung mit dem Diodenlaser von Lumenis entscheiden, führen wir ein ausführliches individuelles Vorgespräch. Zunächst müssen wir eine sogenannte Anamnese wie wir Sie auch von unseren Ärzten kennen durchführen. Hier werden wir Fragen stellen bzw. nach sog. Befunden fragen, die unter Umständen für eine Behandlung relevant sein können. Dies ist zwar sehr selten der Fall, aber eventuell könnte hier schon von einer möglichen Behandlung in Bielefeld abgeraten werden, um den Kunden vor Beeinträchtigungen und oder Nebenwirkungen zu schützen. Sollte es keine Bedenken geben, schauen wir uns die Haut- und Haarstruktur genauer an. Um deine Haut kennenzulernen, insbesondere das zu behandelnde Areal. Hier bestimmen wir die notwendige Anzahl und die Intervalle der Laserbehandlungen, um dich dauerhaft Haarfrei zu bekommen. Nach der Typanalyse können wir zwischen mehr als 70 Einstellungen wählen. Wenn gewünscht können wir gern für eine kleine Zone ein Probeschuss in Bielefeld vornehmen.

2.PHASE "PREWORK"

Für eine optimale Behandlung und ein perfektes Ergebnis ist es wichtig, dass das zu behandelnde Areal am Tag vorher einer Nassrasur unterzogen wird. Ist dies nicht geschehen und müssen wir vor der Behandlung rasieren, nimmt dies zusätzliche Zeit in Anspruch und muss zusätzlich verrechnet werden. Nun wird das entsprechende Areal mit einem Wihte-Pencil in kleinere Felder unterteilt, Muttermale, kleine Verletzungen und Äderchen werden mit dem White-Pencil ebenfalls abgedeckt. Somit werden diese vom Laser nicht erfasst.

Bei größeren Arealen wie z.B. Arme, Beine, Rücken etc. bevorzugen wir den GOLD-Vacuum-Aufsatz dem LightSheer HS.

Bei kleineren Arealen und insbesondere von stark und dicht behaarten Stellen nutzen wir unser Handstück LightSheer ET. Wenn wir mit diesem Handstück arbeiten, verwenden wir ein Kontaktgel welcher zusätzlich eine angenehme kühlende Wirkung hat. Somit wird das Empfinden der Laserbehandlung auf ein minimum reduziert.

3.PHASE "LET"S STARTED"

Nun wird eine behandelnde Expertin in Bielefeld zunächst dir einen Augenschutz aufsetzen und sich selbst natürlich auch. Während der gesamten Behandlung dürfen diese Brillen nicht abgesetzt werden. Zusätzlich empfehlen wir die Augen trotz Schutzbrille geschlossen zu halten. Nun stellt unsere Expertin für die dauerhafte Haarentfernung mit dem Diodenlaser, den Laser mit dem gewähltem Handstück auf die optimale Einstellung individuell je nach Haut- und Haartyp ein. Wir arbeiten mit einem Dioden-Enthaarungssystem mit der optimalen Wellenlange von 800 nm. Die Laserbehandlung ist je nach Aufsatz und Areal unterschiedlich spürbar. Was auch von der entsprechenden Haardichte und der -dicke abhängig ist. Bei dem GOLD Vacuum Aufsatz wird die Stelle zunächst angesaugt, ein minimaler Stich in Kombination mit einer leichten Erwärmung wird verspürt. Wir möchten aber auch gerade dieses Gefühl und auch eine Reaktion von Haut und Haar erhalten. Dies ist eine sofortige Rückmeldung des erfolgreichen Schusses. Mit dem ET-Handstück ist das Empfinden etwas deutlicher aber durch die Kühlung und dem Kontaktgel auf ein Minimales reduziert. Lediglich im Schussmoment ist ein leichter Stich zu verspüren.

4.PHASE "THE FINISH"

Nach der Behandlung entfernen wir soweit vorhanden das Gel von der behandelten Stelle. Und tragen zu Kühlungszwecken noch eine Wundcreme auf. Dann gehen wir mit dir die Punkte durch, die unbedingt beachtet werden müssen. Wie z.B. für die nächsten

Wochen kein Sonnenbaden oder Solarium, min. 24 Stunden aufs Baden verzichten etc. Zu guter Letzt vereinbaren wir einen Folgetermin. Denn die dauerhafte Haarentfernung mit ist nur im Moment des Haarwachstums effektiv. Das Wachstumszyklus eines Haares ist je nach Areal 4-8 Wochen. Daher ist es unmöglich in einer oder zwei Behandlungen zu einem Haarfreiem Ergebnis zu gelangen. Wir von ZELEGAN Esthetique in Bielefeld empfehlen daher min. 5-8 Behandlungen mit einer jeweiligen Pause von ca. 4-6 Wochen. Soweit zu deinem Weg in Richtung seidig glatter und Haarfeier Haut. Die ersten Erfolge wirst du nicht sofort sehen. Denn die Haare, die sich bei der Behandlung im Wachstum befanden, werden natürlich noch nach dem natürlichen Prozess nach oben geschoben. Dies kann bis zu 3 Wochen dauern, denn unser Wachstumszyklus beträgt wie erwähnt 4 Wochen. Spätestens in der dritten Woche wirst du einen erstaunlichen unterschied sehen. Die Härchen fallen bei der kleinsten Berührung von der Haut und deine Haut wird schon jetzt sich spürbar weicher an.

UNSERE ANWENDUNGSGEBIETE

Bei ZELEGAN Esthetique in Bielefeld können wir an vielen Körperstellen die dauerhafte Haarentfernung mittels Diodenlaser durchführen:

- Nacken

- Hals

- Bart

- Oberlippe

- Kinn

- Wangen/Kotletten

- Gesicht (komplett)

- Achseln

- Arme (komplett / Oberarme / Unterarme)

- Hände inkl. Finger

- Schultern

- Brustwarzen

- Bauch

- Rücken

- Bikinizone (nur Frau)

- Intimzone (nur Frau)

- Po

- Beine (komplett / Unterschenkel / Oberschenkel)

- Ganzkörper

Unsere Preise und weitere Infos: www.zelegan.de

ZELEGAN Esthetique ist das Kosmetikstudio in Bielefeld. Wir bieten Ihnen klassische als auch modernste apparative Kosmetiklösungen für all Ihre Bedürfnisse an. Unser Schwerpunkt liegt im Skin Care. Zelegan Esthetique bietet Ihnen die dauerhafte Haarentfernung mit dem Lumenis Diodenlaser an. Für all jene die sich einer Laserbehandlung nicht unterziehen können, bieten wir das Waxing an. Gesichtsbehandlungen erhalten Sie mit der Diamant-Mikrodermabrasion, dem AquaFacial und dem Microneedling. Für Ihre Schönheit bieten wir Ihnen diverse Behandlungen in unserer Beauty-Bar an: Lash-Lifting, Brow-Lifting, Permanent Make-Up und viel mehr.

