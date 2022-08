Startseite Quantum Battery Metals schließt erste Phase des Explorationsprogramms ab Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-08-15 23:27. Vancouver, British Columbia, 15. August 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Phase seines von Geologen geprüften Lithiumexplorationsprogramms 2022 auf den Konzessionsgebieten Alba und Kelso abgeschlossen hat. Nach Angaben des Unternehmens konnte die Bodencrew auf den beiden Konzessionsgebieten 24 Proben zur Untersuchung im Labor entnehmen; es wartet nun auf die endgültigen Ergebnisse der Proben. Die Bodencrew folgte der im Jahr 2021 durchgeführten Satellitenmessung zu den Gebieten mit bedeutenden Ausbissen, die das größte Potenzial aufwiesen. Die Satellitenmessung ermöglichte eine rasche und intensive Orientierung auf den 3.756 ha umfassenden Claims. Die Crew hat während des Explorationsprogramms effizient Probenahmen durchgeführt und sichtbare Aufschlüsse kartiert, das geologische Gebiet erkundet, fortgeschrittene Kartierungen für die zukünftige Erschließung absolviert und wichtige Proben entnommen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Programm erfolgreich abgeschlossen wurde und es mit der Planung der zweiten Phase seines Programms 2022 beginnen wird, das auch die Exploration und Bewertung seines Konzessionsgebiets Lac Mistumis umfasst, sobald dessen Erwerb abgeschlossen ist. Wir freuen uns sehr über das Potenzial der Proben, die unsere Bodencrew gewonnen hat. Das Programm wurde ohne Schwierigkeiten geplant und abgeschlossen, und Quantum ist sich bewusst, dass es innerhalb eines Jahres möglicherweise mehrere erfolgreiche Programme mit Leichtigkeit durchführen kann. Der Aufwand für das Programm wurde von Geologen geprüft, was die Kosten auf ein Minimum reduzierte und unsere potenziellen Gewinne und die Entwicklung der Konzessionsgebiete beschleunigte. Die Konzessionsgebiete Alba und Kelso haben großes Potenzial gezeigt und wir planen, diese Bemühungen fortzusetzen, indem wir auf die zweite Phase unseres Explorationsprogramms 2022 hinarbeiten, erklärt David Greenway, Director. Über die Konzessionsgebiete Das kombinierte Konzessionsgebiet Alba-Kelso umfasst 71 Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 3.756,51 ha. Im Konzessionsgebiet Alba-Kelso wurden seit 1974 mit Unterbrechungen Explorationsarbeiten durchgeführt, die Prospektionsarbeiten, geochemische Probenahmen (Seesediment, fluvioglaziale Sedimente, regionaler Geschiebemergel), Kartierungen sowie geophysikalische und satellitengestützten Untersuchungen umfassten, wobei zuletzt im Jahr 2021 eine satellitengestützte Untersuchung und Probenahmen bzw. weitere Probenahmen im Jahr 2022 durchgeführt wurden. QUANTUM BATTERY METALS CORP. Andrew Sostad

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

