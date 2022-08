Die Heuboden Wies'n, das Oktoberfest im Raum Freiburg wird bald eröffnet

Bereits ab dem 16. September 2022 lautet das Motto im Raum Freiburg wieder: O'zapft is! Tanzen, schunkeln, feiern, essen, trinken... Die Heuboden Wies'n ist eröffnet.

Umkirch, 15.08.2022 - Auf geht's zur Heuboden Wies'n : Das Oktoberfest in Freiburg öffnet bald

Ab dem 16. September heißt es in Umkirch wieder "O'zapft is!". In der Zeit bis zum 2. Oktober läuft dann nämlich wieder die Heuboden Wies'n, das Oktoberfest bei Freiburg. Spaß und gute Laune sind dabei garantiert. Karten für dieses Event können bereits auf shop.heuboden.de erworben werden.

Nicht nur in Bayern kann man feiern, die Baden-Württemberger können das auch, und wie. In der Nähe von Freiburg im Breisgau gibt es ein Oktoberfest, das es in sich hat. Ab dem 16. September heißt es nämlich auch in Umkirch "O'zapft is!". Die Heuboden Wies'n geht wieder an den Start und verwöhnt alle ihre Besucher bis zum 2. Oktober mit leckeren Schmankerln, typisch bayerischer Musik, Tanz und natürlich auch mit jeder Menge Spaß und guter Laune.

Die Wies'n, eines der beliebtesten Heuboden Events

Es verwundert nicht, dass dieses Oktoberfest bei Freiburg mittlerweile eines der beliebtesten Heuboden Events ist. Auch dieses Jahr werden sicherlich wieder die Besucherinnen und Besucher nach Umkirch strömen, um all die Leckereien und vor allem die gute Stimmung auf der Wies'n in vollen Zügen zu genießen. Wer also das Oktoberfest erleben möchte, muss nicht unbedingt nach München reisen.

Es geht auch viel einfacher und macht mindestens genauso viel Spaß: Das Oktoberfest bei Freiburg ist definitiv eine lohnende Alternative zu dem in München. Die Heuboden-Gruppe in Umkirch veranstaltet die Heuboden Wies'n seit einiger Zeit sehr erfolgreich und hat daraus eines der angesagtesten Heuboden Events überhaupt gemacht.

Besonders praktisch ist: Wer nach dem Besuch der Wies'n nicht mehr fahren möchte, kann sich im Hotel Landhaus Blum ein Zimmer reservieren.

Fesche Madl'n, resche Buam auf dem Oktoberfest bei Freiburg

Natürlich dürfen Dirndl und Lederhose auch auf der Heuboden Wies'n nicht fehlen. Sie gehören dort ebenso dazu wie auf dem Original in München. Der Spaß beginnt dabei meistens schon bei der Vorbereitung auf die Wies'n, wenn sich die Mädels in ihre tollen Dirndl kleiden und die Herren sich in ihre resche Lederhose schmeißen. Dazu noch den einen oder anderen Schluck Alkohol - und die Party beginnt schon lange vor dem Event.

Die Heuboden Wies'n wird so ganz schnell zu einem faszinierenden Erlebnis der ganz besonderen Art. Karten und Reservierungen können schon jetzt online auf der Website www.heuboden.de vorgenommen werden. Schnell zu sein, lohnt sich, um garantiert einen Platz zu bekommen und zünftig mitfeiern zu können.

