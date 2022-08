Startseite Durch diese Indizien kannst du Lügen durchschauen! | Tipps von Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2022-08-15 10:02. Du kennst das sicher auch. Du stellst eine Frage und bist dir nicht sicher ob die Person gegenüber dich anlügt oder nicht. Bisher musstest du dich entscheiden ob du der Person glaubst oder nicht. Doch in diesem Beitrag zeigen wir dir Indizien, durch die du Lügen erkennen kannst. Benutze Techniken, welche Indizien für Lügen zeigen

Benutze die Dilemma-Technik oder die naive Frage-oder-Behauptungstaktik

Beispiel: Dein Partner entschuldigt sich, dass er zum Abendessen nicht da sein kann, weil er einen Vortrag im Hotel Y halten muss. Du glaubst ihm nicht, hast aber keine Beweise.„Ich habe gehört, dass es vor dem Hotel einen großen Polizeieinsatz wegen eines schweren Unfalls gegeben haben soll. Was ist dort passiert?“ Seine Antwort wird dich erkennen lassen, ob er lügt oder nicht Benutze die Taktik des ähnlichen Szenarios

„Schatz, ich muss dir etwas erzählen. Ich glaube, der Mann von Ulrike hat eine Affäre mit einer anderen Frau. Ist das nicht schlimm?“ Beobachte deinen Partner dabei die ganze Zeit und du wirst sofort ein Indiz finden, das ihn verrät oder ihn freispricht. Wenn er zum Beispiel rot (bei hellhäutigen Menschen) wird, den Blick wechselt, die Haare oder die Nase berührt, glasige Augen bekommt, dann hast du ihn ertappt Weitere Indizien um Lügen zu erkennen

Die Augen der Person werden glasiger und die Augenlider blinzeln

Er/Sie kneift (zwickt) seine Wange

Dein Gegenüber vermeidet direkten Blickkontakt und lässt den Blick durch den Raum schweifen

Er/Sie lacht viel und zieht unkontrollierte Grimassen, um dich abzulenken

Wenn die Person deine Zweifel bemerkt, schaut sie dir demonstrativ direkt in die Augen, um sich nicht als Lügner zu entblößen (siehe erstes Zeichen: kein Blickkontakt)

Er/Sie lacht falsch und gezwungen

Die Person widerspricht sich

Er/Sie tendiert dazu, im Gespräch sich ständig an die Nase, an den Bart, an den Kopf, Hals, ans Ohrläppchen zu fassen

Er/Sie wechselt schnell das Thema oder wiederholt vorher gestellte Fragen

Dein Gegenüber schwört theatralisch und übertrieben (z.B.: Ich schwöre bei Gott; Gott sei mein Zeuge)

Er/Sie ist hektisch und unruhig

Seine/Ihre Stimme zittert und stottert, wird schneller oder langsamer

Er/Sie errötet im Gesicht

Er/Sie wird aggressiv, wenn du auf Dinge bestehst

Seine/Ihre Augen glänzen mehr, er/sie verliert die Kontrolle über seine/ihre Pupillen und blinzelt schneller

Er/Sie will häufig schnell gehen, um Diskussionen zu entgehen

Er/Sie ändert sein Verhalten

Dein Gegenüber wird lauter als du, um dir Angst zu machen

Er/Sie verweigert Antworten und Gespräche, wenn er weiß, dass er keine Chance mehr hat

Er/Sie wird ungeduldig und irritiert, wenn du Nachfragen stellst

Wenn du ihm/ihr vorwirfst, zu lügen, wird die Person sauer, beschuldigt dich der Verleumdung und ist beleidigt (bis hin zu Tränen). Dabei nennt er/sie keine konkreten Argumente, die ihn/sie entlasten könnten

Er/Sie rechtfertigt sich oft und hat immer Entschuldigungen parat

Er/Sie kann auch aggressiv werden

Seine/Ihre Kopfbewegungen widersprechen dem, was er/sie sagt. Er/Sie nickt, sagt aber Nein

Doch es gibt nicht nur Indizien um Lügen zu erkennen

