Startseite Die Junior Ranger im Sommercamp 2022 Pressetext verfasst von fotovymy am So, 2022-08-14 17:35. Unsere Naturschützer von morgen: 46 Donau-Auen Junior Ranger verbrachten

gemeinsam eine erlebnisreiche Woche.

Seit 2010 begleitet das Junior Ranger Projekt Jugendliche aus der Nationalparkregion. Im

Mittelpunkt steht, die jungen Menschen für den Nationalpark Donau-Auen zu begeistern.

Beim jährlichen Sommercamp in Eckartsau, durchgeführt von Nationalparkverwaltung und

Österreichischen Bundesforsten, wartet eine Woche voller Abenteuer. Hier können Junior

Ranger nicht nur die Flusslandschaft und ihre Bewohner erkunden, sondern auch praktische

Naturschutzarbeit leisten. 24 bereits erfahrene Mitglieder sowie 22 neue Junior Ranger

waren dieses Jahr dabei und von 7. bis 12. August gemeinsam im Einsatz.

Der langjährige Projektpartner Ströck unterstützte auch heuer die Veranstaltung mit

gesundem Brot und Gebäck zur Stärkung bei der Arbeit. So traten die Junior Ranger bei

Haslau an, die Donauufer von Schwemmmüll zu säubern sowie den Bienenfresser-

Themenweg schonend von Unterwuchs freizuschneiden und Mähgut zu entfernen. Zu den

weiteren Aktivitäten dieser Woche zählten Exkursionen, Mikroskopieren, Kenntnisgewinn

über heimische Bäume sowie ein Besuch bei der NÖ Landesausstellung in Marchegg und im

schlossORTH Nationalpark-Zentrum. Ein Highlight steuerte viadonau bei, denn die jungen

Naturschützer durften an Bord kennenlernen, wie ein Messboot die Flusssohle der Donau

vermisst und abbildet.

Nicht zuletzt verbrachten über das Interreg Projekt Ecoregion SKAT erstmalig 20

slowakische Jugendliche einen Tag mit den Junior Rangern. Beim gemeinsamen Erforschen

des Nationalparks wurden der interkulturelle Austausch und das Verständnis für

naturräumliche Besonderheiten jenseits der Landesgrenze gestärkt.

Die erlebnisreiche Woche gging am 12. August zu Ende, doch auch unterm Jahr treffen

sich die Junior Ranger regelmäßig zu interessanten Ausflügen und Arbeitseinsätzen.

Mit Erreichen der Volljährigkeit werden sie zu Danube Rookies mit eigenen Schwerpunkten und Aufgaben.

Weitere Informationen: www.donauauen.at/wissen/jugendprogramme/junior-ranger

Über Ecoregion SKAT: Der Nationalpark Donau-Auen ist Projektpartner in diesem

grenzübergreifenden Projekt. Es wird im Rahmen des EU Programms INTERREG V-A SK-

AT kofinanziert. Zu den Zielen zählen die länderübergreifende Kooperation zwischen

Naturschutzakteuren sowie die Entwicklung ökotouristischer Bildungsangebote für die

March-Donau Region in Österreich und der Slowakei. Weitere Projektpartner sind unter

anderem die Region Marchfeld und der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

Für Presserückfragen:

Nationalpark Donau-Auen GmbH, Mag. Erika Dorn

Nationalpark Donau-Auen GmbH, Mag. Erika Dorn

Tel.: +43 (0) 2212/ 3450-26, e.dorn@donauauen.at

