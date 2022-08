Startseite Gesundheit von Kopf bis Fuß: Massagesessel Probesitzen auf der GesundheitsMesse Reutlingen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-08-13 14:56. Massagesessel Welt aus Weinstadt ist auf der Gesundheitsmesse Reutlingen vertreten - kostenlose Tagestickets erhältlich Auf der Sport- und Gesundheitsmesse in Reutlingen darf die Massagesessel Welt mit ihren Rundum-Talenten nicht fehlen. Am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. September 2022 können Interessierte allen Altersstufen sich in der Stadthalle Reutlingen über Themen rund um die Gesundheit informieren und kostenlos einige Massagesessel-Modelle ausprobieren. Eine individuelle Beratung gehört ebenfalls dazu. Massagesessel für Kopf und Körper mit Terminvereinbarung "Wir nutzen die Gelegenheit, den Menschen die Vorzüge von Massagesesseln vor Ort mit ausgewählten Modellen nahezubringen", erklärt Michael Roedeske, Inhaber der Massagesessel Welt in Weinstadt vor den Toren Stuttgarts. Für ihn und seine Frau Manuela Radu sind Massagesessel Alleskönner: "Die kleine Auszeit auf Knopfdruck ist für die Psyche enorm wichtig. Zudem kann eine Massage ganz gezielt auf medizinische Aspekte ausgelegt sein und so für Linderung von konkreten Beschwerden sorgen", weiß der Fachmann. "Interessierte müssen vor dem Kauf mit den Produkten vertraut sein, sie müssen sie sehen und den eigenen Körper in dem Sessel spüren. Nur so lässt sich das gute Gefühl wahrnehmen und vermitteln", so Roedeske weiter. "Das geht auf einer Messe mit ausführlicher Beratung wunderbar", freut er sich auf den Kundenkontakt. Eine Terminvereinbarung ist auf Gesundheitsmesse Reutlingen - Informationen für Besucher (mattfeldt-saenger.de) möglich, die Massagesesselwelt ist dort als Aussteller mit der Firmenbezeichnung "P4P Solutions GmbH" vertreten. Fachmesse mit Rahmenprogramm Das Angebot der Fachausstellung in Reutlingen ist abwechslungsreich und vielfältig: Pflege, Ernährung, Beauty und Wellness, Reha, Medizin und Therapie, Sport und Erholung, Versicherung, Vorsorge und vieles mehr stehen auf dem Programm. Die rund 60 Aussteller haben sich für die Messe einiges einfallen lassen und warten mit Trends, Innovationen und Dienstleistungen aus dem Gesundheits-, Sport- und Vorsorgesektor auf. Das bunte Rahmenprogramm bietet Mitmachaktionen und Vorträge unter anderem zu Operationen mit Robotern, stoffwechseloptimierter Ernährung und Tipps für das Lösen von negativen Prägungen. Kostenlose Tickets Die Messe findet am Wochenende des 03. und 04. September 2022 in der Stadthalle am Manfred-Oechsle-Platz 1 in 72764 Reutlingen statt. Geöffnet ist die Veranstaltung am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Tickets gibt es bis zum Tag vor Beginn der Messe im Vorverkauf für 4 €, an der Tageskasse für 5 €. Wer sich rechtzeitig unter info@massagesesselwelt.de meldet, kann ein kostenfreies Eintrittsticket erhalten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Massagesessel Welt

email : info@massagesesselwelt.de Hersteller unabhängiger Experte für Massagesessel im Büro oder zu Hause. In der Massagesessel Welt wird jeder individuell beraten. Am Telefon, im Videochat oder beim Probeentspannen auf Termin in unserer Ausstellung vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Egal, ob für klein oder groß, ob schlank oder stattlich, von sanfter Entspannung bis intensiver Massage, in Schwarz oder Beige, in Leder oder Imitat. Namhafte Qualitätshersteller wie AllgäuTech, Alpha Techno, Casada, COMTEK, EASEPAL, iRest, Family Inada, HUTECH KAI, LURACO, NAIPO, OGAWA, Panasonic, ROTAI, SANYO und SYNCA unter einem Dach. Terminvereinbarung unter https://www.sesseltermin.de Pressekontakt: Massagesessel Welt

