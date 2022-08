Startseite Neuer kulinarischer Wind auf Baros Maldives Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-08-12 16:27. Baros ist bekannt für seine kulinarischen Erlebnisse, die von Gourmet-Picknicks auf Sandbänken, romantischen Dhoni-Dinner-Fahrten und Champagner-Frühstücken auf dem Piano Deck reichen. Zudem bieten die drei Restaurants auf Baros selbst neue Geschmackserlebnisse und damit ist das kulinarische Angebot der Insel jetzt noch ausgefeilter geworden. Feinschmecker können im Überwasser-Restaurant "The Lighthouse", das perfekt in der kristallklaren türkisfarbenen Lagune liegt, moderne gehobene Küche genießen. Küchenchef Pasindu, Chef de Cuisine des Lighthouse Restaurants, hat zwei neue Degustations-Menüs und ein neues À-la-carte-Menü kreiert. Zu den Höhepunkten des "Discover"-Degustations-Menüs gehört die Entrée Foie Gras - pochierte Nori-Entenleber mit Pistazien, Kakao, Fruchtgastrique, Brioche und Acai-Beere, die durch Yalumba Y Series Chardonnay 2020 aus Südaustralien ergänzt wird. Der neue Cayenne Grill bietet eine beeindruckende Auswahl an trocken gereiften Steaks von Wagyu Beef Tenderloin bis Black Angus Beef Striploin und eine hervorragende Auswahl an frischesten Meeresfrüchten, darunter Gelbflossen-Thunfisch, Wolfsbarsch und Riesengarnelen.

Der Cayenne Grill befindet sich in einem strohgedeckten Pavillon mit offenen Seiten über der Lagune und inspiriert seine Gäste mit seinem faszinierenden Meerblick. Auf der Speisekarte ist für jeden Geschmack etwas dabei, von hervorragenden Vorspeisen und Suppen bis hin zu erstklassigen Austern. Das vegetarische Tortellini-Gericht wird mit Süßkartoffeln, Wasserkastanien, ofengetrockneten Tomaten, Babyspinat, Champignon-Velouté und Parmesankäse serviert. Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

