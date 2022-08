Startseite Saalfelds Attraktionen im Kombipack Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-08-12 15:01. Die Feengrotten- und Kurstadt gehört zu den ältesten Städten Thüringens und lädt diesen Sommer mit neuen Kombi-Angeboten und Arrangements zum Besuch ein. Gerade für Gäste, die länger in der Region verweilen, bietet "Saalfeld komplett" den Besuch der Feengrotten, des Grottoneums, des Feenweltchen und einen zweistündigen Wohlfühlaufenthalt im Naturheilstollen. Zum Saalfeld-Programm gehören das Stadtmuseum im ehemaligen Franziskaner-Kloster, die Erlebnisausstellungen im Oberen Tor und Darrtor sowie die Ausstellung im Bergfried-Park. Die Einzeleintritte können innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Für einen Tages- oder Kurzausflug empfiehlt sich "Saalfeld Plus" mit einer Führung durch die Feengrotten, Grottoneum, den beiden Stadttoren und dem Bergfried-Park. Speziell für Familien mit Kindern wurde ein neuer interaktiver Stadtrundgang entwickelt. Unter dem Motto "Großvater, sag einmal..." kann man selbst auf Entdeckungsreise durch die historische Innenstadt gehen. Großformatige Tafeln laden zum Kennenlernen der Saalfelder Geschichte ein und beantworten viele Fragen, die nicht nur für Kinder von Interesse sind. Über QR-Codes können interessante Dialoge zwischen dem Großvater und seinen Enkeln in einfacher und verständlicher Sprache abgerufen werden. Zusätzlich dazu gibt es in der Tourist-Info eine kostenlose Stadtrallye, bei der knifflige Rätsel gelöst werden müssen. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält sogar eine kleine Überraschung. Auf Kindergruppen aus Kindergärten und Grundschulen warten ebenfalls neue Angebote. Die kleine Führung "Stromern durch die Altstadt" führt zu historischen Gebäuden, einem Spielplatz und endet mit einem musikalischen Ausklang samt selbst mitgebrachten Picknick. "Stromern durch die Natur" führt die Kinder auf den WaldErlebnisPfad im Saalfelder Stadtwald. Hier entdeckt man die Natur, lernt viel Neues und sammelt Naturmaterialien. Auch hier gibt es einen musikalischen Ausklang und ein Picknick. Die Saalfelder Kombiangebote können auch als Gutschein gebucht werden. Informationen und Reservierungen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

