Exklusive Metropolen mit Dubai Kreuzfahrten erleben

Dubai und die Arabischen Emiraten gelten seit langem als Traumreiseziele. Hochmoderne Städte, traditionelle Kulturen und ein Hauch von 1001 Nacht machen die Reisen mit Kurs auf Abu Dhabi und Muscat sehr beliebt. Insbesondere Dubai-Kreuzfahrten können dabei bei den Urlaubern punkten, schließlich gelangt man so auf einer Reise an viele spektakuläre Orte – und das äußerst komfortabel per Schiff. In den Herbst- und Wintermonaten bieten Dubai Kreuzfahrten außerdem eine Auszeit von der nasskalten Jahreszeit. Beim Kreuzfahrtspezialisten kreuzfahrten-reisebuero.de gibt es eine Vielzahl an Dubai Kreuzfahrten mit vielen Inklusivleistungen, nicht nur für die kommende Herbstsaison.

Dubai Kreuzfahrt als entspannte Reise mit spektakulären Zielen im Orient

Die „Mein Schiff 6 - Dubai mit Oman Kreuzfahrt“ ist eine Dubai Kreuzfahrt mit Kurs auf verschiedene Emirate. Bereits vor der Einschiffung stimmt die Metropole Dubai auf den Urlaub ein. Mondäne Architektur und traditionelle Kultur zeichnen die Wüstenmetropole Dubai aus. Von Dubai aus nimmt Mein Schiff 6 Kurs auf Abu Dhabi. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Dazu zählt nicht nur die Scheich-Zayid-Moschee Abu Dhabi. Beliebt sind auch die Einkaufszentren, wie beispielsweise die Abu Dhabi Mall. Von Abu Dhabi aus führt die Kreuzfahrt nach Khasab im Oman. Die Stadt, die auch unter dem Namen al-Chasab bekannt ist, liegt auf einer Halbinsel und beherbergt eine Festung. Während des Landgangs lohnen sich Bootsfahrten mit traditionellen Booten, um zu den Fjorden zu gelangen. Auch spannend sind Offroad-Touren, um die beeindruckende Bergwelt von Musandam zu erleben. Nach dem Stopp in Khasab folgt ein Stopp in Maskat, auch unter dem Namen Muscat bekannt. Die Hauptstadt des Omans liegt eingebettet zwischen Wüste und Bergen. Das Stadtbild ist geprägt von modernen Gebäuden und Einkaufszentren sowie von historischen Bauwerken. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Hafenstadt gehört die Sultan-Qabus-Moschee, deren riesige Kuppel 50 Meter hoch ist. Bevor die Schiffsreise in Dubai endet, erwartet die Passagiere der Dubai Kreuzfahrt ein Tag auf See – perfekt geeignet um die Eindrücke Revue passieren zu lassen – sowie noch ein Stopp in Doha, der Hauptstadt Katars.

Verwöhnenlassen im Urlaub auf der Dubai Kreuzfahrt

Während der gesamten Dubai Kreuzfahrt können die Passagiere an Bord der Mein Schiff 6 die vielen Inklusivleistungen nutzen. Das Angebot beinhaltet neben Vollpension auch ein umfangreiches Freizeit- und Unterhaltungsprogramm an Bord. So wird die Dubai Kreuzfahrt zum echten Verwöhn- und Traumurlaub. Empfehlenswert sind aber auch die zubuchbaren Leistungen, wie der Flug und die geführten Landgänge.

