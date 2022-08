Startseite POOL NAVIGATOR Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 15:25. Kennen Sie den POOL NAVIGATOR? Ich schildere im Buch die Odyssee zu unserem Schwimmpool. Meine Erfahrungen von der Suche bis zum Aufbau und schlussendlich die Nutzung bei heissen Temperaturen. Ich mache auf diverse Punkte aufmerksam, die man beachten sollte. Von den Bau- und Installationsvorschriften. Welches Zubehör ist sinnvoll. Sommer und Winterbetrieb. Welcher Sandfilter und welche Umwälzpumpe ist geeignet. Ein weiteres Kriterium kann das Wege-Ventil des Sandfilters sein. Für aufgestellte Pools ab Durchmesser 4 m, ca. 12'000 Liter Wasser wird meist ein 4-Wege-Ventil angeboten, welches ausreichend ist. Bei grösseren Schwimm-becken wird ein 6- oder 7 Wege-Ventil empfohlen. Fragen Sie den Händler, er hat Ihnen den entsprechenden Rat.

Welche Abdeckplanen sollte man anschaffen. Wie kann man während der Winterzeit die entstehenden Mulden durch Regen und Schnee vermeiden. Reinigungsempfehlungen. Wertvolle Tipps erwarten Sie. Fazit: Durch die Beachtung meiner Erlebnisse während der 8 Jahre in denen ich mit den Pools beschäftigt habe, ersparen Sie sich Ärger, Zeit und Geld, was nicht unerheblich ist. Im Pool-Navigator habe ich Fotos von unserem Pool und den Geräten beigefügt, um das Ganze ansehnlicher zu gestalten und zu zeigen, wovon ich rede. Für Anfänger ein sicherer Wert und für Pool-Besitzer eine Ergänzung Ihrer Erfahrungen. Wellness in diesen Zeiten, zu jeder Tageszeit, unbezahlbar. Format A5 mit über 50 Seiten. Sie finden das Buch in Ihrer Buchhandlung unter der ISBN Nr. 978-3-7529-8445-3. Bei Amazon auch als E-Book erhältlich. Vertrieb von eigenen Büchern (Poolnavigator, Koch- und Backbuch) und als Affiliate von Büchern, welche ich als Grundlage für z.B. die Herstellung der Homepage benutzt habe und diese empfehlen kann.

