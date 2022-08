Startseite Die Kapitalmarktaufsicht verbietet einen unerlaubt erbrachten Eigenhandel und die Drittstaateneinlagenvermittlung Pressetext verfasst von HorstWerner am Di, 2022-08-09 14:53. Die Kapitalmarktaufsicht ordnet die Einstellung eines unerlaubt erbrachten Eigenhandels und der Drittstaateneinlagenvermittlung an

Die BaFin hat einem Unternehmen in London, Großbritannien, mit Bescheid vom 08 August 2022 aufgegeben, den ohne Erlaubnis erbrachten Eigenhandel und die unerlaubte Drittstaateneinlagenvermittlung sofort einzustellen. Das Unternehmen unterhält die Internetseite ........com und bietet den Kunden Aktien aus eigenen Beständen an. Den Transaktionen legt das Unternahmen deutschsprachige „Aktienkaufverträge" zugrunde. Die Kaufpreiszahlungen überwiesen Kunden auf Konten in Großbritannien, erhalten jedoch im Gegenzug keine Aktien. Darüber hinaus vermittelt das Unternehmen Festgeldkonten in Großbritannien. Damit betreibt das Unternehmen gewerbsmäßig den Eigenhandel nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nr. 4 lit. c Kreditwesengesetz (KWG) und die Drittstaateneinlagenvermittlung nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG. Über die nach § 32 Absatz 1 erforderliche Erlaubnis der BaFin verfügt das Unternehmen jedoch nicht. Es handelt daher unerlaubt. Der Bescheid der Kapitalmarktaufsicht ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandkräftig.