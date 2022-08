Startseite Dg kirschner übernimmt Henninger Garten- und Landschaftsbau aus Unteröwisheim Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 14:24. Bruchsal, 01.08.2022: Die dg kirschner GmbH ist ein seit 2014 bestehendes Dienstleistungsunternehmen

im Bereich Facility Management. Mit der Übernahme von Henninger Garten- und Landschaftsbau

erweitert dg kirschner seinen Kundenstamm im Kraichtal. Geschäftsführer und Inhaber Maximilian Kirschner über die Übernahme: "Ich bin der festen

Überzeugung das Herr Henninger und sein langjähriger Kundenstamm ein weiterer wichtiger Meilenstein

in Sachen Wachstum und regionaler Verwurzelung sind. Wir freuen uns Herr Henninger in unserem Team

begrüßen zu dürfen." Die Firma Henninger Garten- und Landschaftsbau war mit Geschäftsinhaber Udo Henninger bis zur

Übernahme zum 01.08.2022, zwölf Jahre lang in der Region Kraichtal im Gartenbau tätig. Herr

Henninger wird ab sofort die Abteilung Grün- und Graupflege bei dg kirschner unterstützen. Die

laufenden Aufträge werden von dg kirschner übernommen und weitergeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Bruchsal, ist die dg kirschner GmbH einer der führenden Dienstleister für

infrastrukturelles Gebäudemanagement in der Region. Zu ihrem Kundenstamm zählen ua. SEW

Eurodrive, OGA und über 20 Kindergärten im Raum Bruchsal. Unter dem Motto "Zum Wohle Ihrer Immobilie" bietet dg kirschner Dienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement an. Mit unserer langjährigen Projekterfahrung aus den unterschiedlichen Industrie- und Dienstleistungssegmenten sowie aus dem kommunalen Bereich stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir entlasten Sie und Ihre Mitarbeiter umfassend mit unseren Dienstleistungen aus dem Bereich Facility Service, Gebäudereinigung, Firmenumzugsservice sowie Garten- & Landschaftspflege. Kontakt

dg kirschner GmbH

Kira Löwen

Werner-von-Siemens-Str. 9

76646 Bruchsal

072513215890

k.loewen@dg-kirschner.de

http://www.dg-kirschner.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten