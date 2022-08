Startseite Das große Möbel-Makeover Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 14:24. Möbel streichen leicht gemacht Daggi Dethlefsen veröffentlicht "Das große Möbel-Makeover" - Möbel-Upcycling leicht gemacht

- Einzigartige Unikate für zuhause ganz einfach selber machen!

Neuer Look für alte Möbel! Eine geerbte Kommode, ein Vintage-Schrank oder der

preisgünstige Flohmarktfund.

Daggi Dethlefsen von @daggi_gonepaintin zeigt einfach, nachvollziehbar und detailliert

verschiedenste Techniken des Möbel-Upcyclings. Angefangen bei der Materialkunde

über Streich- und Bearbeitungstechniken bis hin zu möglichen Dekoren ist alles dabei.

Passend dazu zeigt die Autorin stilvolle Anwendungsbeispiele. Das umfassende

Standardwerk! Daggi Dethlefsen lebt mit ihrem Mann Dirk und den Kindern Aenne und Bo in der Nähe

von Hamburg. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Bereich Public Relations und hat 2017

ihren Blog www.gonepaintin.de gegründet. Ihre stetig wachsende Community versorgt

Daggi regelmäßig mit neuen Möbelgestaltungsideen und Interior-Hacks. außerdem bietet

sie Beratungen und Workshops an.

