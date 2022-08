Startseite Beautinda hilft bereits über 5.000 Beauty-Dienstleistern bei der Digitalisierung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 12:24. Das Startup Beautinda mit Sitz in Essen ermöglicht Beauty-Dienstleistern in nur drei Minuten kostenlos Ihr Business zu digitalisieren und zu vermarkten. Bereits jetzt hat das Startup über 5.000 Beauty-Dienstleistern in Deutschland und Österreich dabei geholfen, sich digital aufzustellen. Nun soll das Konzept durch die erste Finanzierungsrunde in der Dach-Region ausgerollt werden. Die Beauty-Dienstleistungsbranche hatte es durch die vermehrten Lockdowns im Rahmen der Corona-Krise nicht leicht. Die Laufkundschaft bricht fast komplett weg und plötzlich werden Termine meist nur noch im digitalen Bereich abgestimmt. Die Terminierung über WhatsApp, Instagram, Facebook oder das Telefon ist jedoch nicht optimal... Hier setzt Beautinda mit einer einfachen App an: Online-Buchung über Instagram, Online-Zahlung mit Klarna & Co oder die digitale Terminverwaltung von überall aus - und das kostenlos. Vielen Beauty-Dienstleistern wird durch den kostenlosen Zugang die Angst genommen, digitale Lösungen auszuprobieren. Alle Anbieter aus der Umgebung in einer App Bei Beautinda werden alle Beauty-Dienstleister an einem Ort gebündelt. So hat man hunderte einzigartige Beauty-Experten aus der Umgebung griffbereit in seiner Hosentasche. Das Besondere: das persönliche Profil. Denn jeder Mitarbeiter erhält ein eigenes Profil. Keine allgemeinen Salonprofile mehr. Man möchte ja schließlich nicht nur einfach eine Dienstleistung in irgendeinem Salon buchen, sondern vielmehr bestimmte Fähigkeiten einer Person. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde steigen drei namhafte Business-Angels aus der Beauty-Branche in das Startup ein. Sie waren sofort vom Konzept überzeugt und sehen enormes Potenzial. Wir sind gespannt, wo die Reise noch hingeht. Links

Beautinda (https://beautinda.de)

Partnerseite von Beautinda (https://partner.beautinda.de) Mit Beautinda können Beauty-Dienstleister Ihr Business in nur 3 Min. kostenlos digitalisieren und vermarkten. Kontakt

Beautinda GmbH

Can Kaplan

Bergmannsglück 10

45327 Essen

015901455011

kaplan@beautinda.com

