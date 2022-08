Startseite Der ShopLC Sommer Räumungsverkauf startet bald Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 12:24. Wir schaffen Platz für Neues mit bis zu 60 % Rabatt Diesen Donnerstag startet bei ShopLC der große Sommer-Räumungsverkauf. Über 7.000 Produkte werden bis zu 60 Prozent reduziert, um Platz für die neuen Produkte zu schaffen. Entdecken Sie zahlreiche Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie einzigartige Angebote in unserem Onlineshop. Damit möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Treue, Ihr Vertrauen sowie die zahlreichen Bestellungen und die damit verbundenen, gespendeten Mahlzeiten an bedürftige Kinder in Indien bedanken! ShopLC steht für eine einfach zu bedienende Shopping-Plattform, die über einen eigenen Onlineshop sowie einen Home-Shopping-TV-Kanal verfügt. Somit bietet das Unternehmen seinen Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, kombiniert mit einer großen Auswahl an günstigen Produkten u. a. aus den Kategorien Schmuck, Mode, Wohn-Accessoires und Kosmetik. Da sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt, bietet ShopLC seinen Kundinnen und Kunden ab Donnerstag, dem 11.08.2022 bis zu 60 Prozent Rabatt auf über 7.000 Produkte aus verschiedenen Warengruppen. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zum Produktsortiment finden Sie unterwww.shoplc.de. ShopLC gehört ebenso wie der in den USA sehr beliebte Shoppingsender Shop LC USA sowie TJC aus Großbritannien zu der Vaibhav Global Ltd. (VGL), einem international tätigen Konzern, der weltweit Schmuck und andere Lifestyle-Produkte verkauft. Mit über 40 Jahren Erfahrung verfügt die VGL-Gruppe über eigene Produktionsstätten in Indien, Thailand und China. VGL beschäftigt weltweit fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Marken ShopLC und TJC strategisch und operativ unterstützen. Das Ziel ist es, Schmuck, Beauty-Produkte, Mode, Wohnkultur und Lifestyle-Produkte in bester Qualität zu attraktiven Konditionen anzubieten. Dies ist möglich, da der Zwischenhandel wegfällt. ShopLC bezieht atemberaubende Schmucksteine beispielsweise direkt aus den Bergwerken. In unseren Schleifanlagen werden sie von unseren Experten nach höchstem Standard geschliffen. Um bedürftigen Kindern eine bessere Zukunft zu bieten, hat der Konzern mit "Your purchase feeds" ein Programm ins Leben gerufen, welches warme Mahlzeiten an Schulkinder in Indien spendet. In den letzten 14 Jahren hat die VGL-Gruppe einen erfolgreichen 24/7 Live Shopping TV-Kanal in den USA und Großbritannien etabliert und ist nun bereits kurz nach der Gründung auch in Deutschland bereits erfolgreich. Kontakt

Shop LC GmbH

Deepak Mishra

Fichtenstr 47

40233 Düsseldorf

0163 2505533

kontakt@shoplc.de

