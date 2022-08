Startseite Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Keramik-Heizlüfter LV-860.avs Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 12:05. Für angenehm warme Räume sorgen - auf Wunsch per Sprachbefehl und App - Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung und mehr

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

- Einstellbarer Temperatur-Bereich

- Oszillierend für gleichmäßige Wärmeverteilung

- Automatische Abschaltung beim Umkippen Angenehme Wärme genießen: Mit bis zu 2.000 Watt Leistung heizt man Wohnzimmer, Partykeller oder Badezimmer rasch auf, wenn es draußen klirrend kalt ist. Die Räume sind immer optimal warm: Die Wunsch-Temperatur kann man auf das Grad genau einstellen. Dank integriertem Thermostat schaltet sich die Heizung automatisch ein und aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Per App "Elesion" weltweit die volle Kontrolle behalten: Der WLAN-Keramik-Heizlüfter (https://www.pearl.de/mtrkw-10278-wlan-keramik-heizluefter.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) lässt sich per Smartphone-App schon unterwegs einschalten. So sind die Räume wohlig warm, wenn man von der Arbeit oder dem Winterausflug nach Hause kommt. Steuerung auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Heizlüfter ein. Schon kann man z.B. die Wunsch-Temperatur und die Heizstufe mit einer einfachen Anweisung einstellen. Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt man den Heizlüfter einschalten, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - 3 Betriebs-Modi: nur Ventilator, Heizen mit 1.200 Watt, Heizen mit 2.000 Watt

- Einstellbarer Temperaturbereich: 10 - 35 °C in 1°-Schritten

- Integriertes Thermostat: schaltet das Gerät automatisch ein und aus, um die Wunsch-Raumtemperatur zu halten

- Oszillation: verteilt die Wärme gleichmäßig im Raum, per App einstellbar

- Für Räume mit bis zu 20 m²

- Ausschalt-Timer: 1 bis 12 Stunden in 1-Stunden-Schritten am Gerät und per App einstellbar

- Heizphasen-Timer: einfach einstellen, zu welcher Zeit geheizt werden soll

- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: von weltweit Einstellen von Wunsch-Temperatur, Timer, Stufenwahl

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Heizlüfter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten, Temperatur einstellen und aktuell eingestellte Temperatur ansagen lassen

- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

- Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Heizlüfters bei Unterschreitung einer bestimmten Temperatur u.v.m.

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Weltweite App-Steuerung per Internet, z.B. um den Ventilator auf dem Heimweg bereits einzuschalten

- Einfache Bedienung direkt am Gerät mit 6 Tasten: Stand-by, Stufe, Timer, Oszillation, Temperatur verringern, Temperatur erhöhen

- Beleuchtetes LCD-Display mit dauerhafter Anzeige der Raumtemperatur, kurzzeitige Anzeige der eingestellten Temperatur beim Bedienen

- LED-Symbole für Modus-Anzeige, Status-LED für Verbindungsanzeige

- Sicher dank Überhitzungsschutz und Sicherheitsschalter an der Unterseite: automatische Abschaltung beim Umkippen

- Integrierter Tragegriff

- Ein/Aus-Schalter

- Leistung: max. 2.000 Watt

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße (Ø x H): 19 x 56,5 cm, Gewicht: 2,4 kg

- Heizlüfter LV-860.avs inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107398022 Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1326-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1326-3035.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/49QBccmkrJferWQ PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten