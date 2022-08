Startseite funkschau nominiert M-Files als "Produkt des Jahres" für DMS/ECM Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 09:34. Innovative Plattform für KI-gestütztes Informationsmanagement steht erneut zur Wahl für das beste ITK-Produkt in der Kategorie DMS, ECM & EIM. Metadatengetriebener Ansatz und Integration in weitverbreitete Anwendungen überzeugen User und Experten. Ratingen, 9.8.2022 - M-Files, führender Anbieter für metadatengetriebenes Informationsmanagement, freut sich über die erneute Nominierung zum besten Produkt des Jahres 2022 in der Kategorie DMS, ECM & EIM bei der Leserwahl des Magazins funkschau. Die funkschau-Redaktion ruft in diesem Jahr bereits zum 14. Mal die Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift für ITK-Entscheider dazu auf, Unternehmen und ihre erfolgreichsten Produkte in 21 Kategorien zu den besten ITK-Produkten des Jahres zu wählen. Jedes Jahr beteiligen sich mehrere tausend funkschau-Lesende an der Wahl. Die aktuelle Abstimmung läuft bis zum 18. September 2022. M-Files ist mit seiner metadatengetriebenen und repository-unabhängigen Plattform der führende Innovator für modernes Informationsmanagement. In einzigartiger Weise ermöglicht M-Files seinen Usern die effiziente Verwaltung und Suche nach Daten - unabhängig von deren Speicherort. Durch die tiefe Integration in weitverbreitete Plattformen wie Microsoft 365 mit Outlook, Office, Teams & Co, Salesforce oder Google Workspace können die Anwenderinnen und Anwender die Vorteile von M-Files in den Benutzeroberflächen genießen, die sie für ihre tägliche Arbeit bevorzugen. Dieser visionäre Ansatz überzeugt immer wieder bei nationalen und internationalen Marktstudien und Umfragen. Im aktuellen Value Matrix Report 2022 für Content Services and Collaboration von Nucleus Research wurde M-Files zum Leader gekürt. Und in der Gartner-Peer-Insights-Studie "Voice of the Customer" vom März 2022, die auf konkretem Kundenfeedback durch verifizierte Bewertungen basiert, wurde M-Files als "Customers" Choice" für Content-Services Plattformen ausgezeichnet. Die Analysten des Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms 2021 ernannten M-Files darüber hinaus wiederholt zum Visionär und vergaben die höchste Bewertung für "Completeness of Vision" an die Lösung. "Remote Work und eine Vielzahl neuer Anwendungen hat unsere Art, mit Informationen zu arbeiten, grundlegend verändert und stellt neue Herausforderungen an Effizienz, Sicherheit und Compliance. Unser einzigartiger Ansatz, Informationen metadatengetrieben, im Kontext und repository-unabhängig nach einheitlichen Regeln zu verarbeiten und übergreifend in einer 360-Grad-Sicht bereitzustellen, wird von Kunden und Experten gleichermaßen geschätzt", erklärt Dirk Treue, Senior Channel Marketing Manager bei M-Files. "Wir freuen uns deshalb über die erneute Nominierung zum besten ITK-Produkt des Jahres 2022 durch die funkschau." Hier geht es zur Abstimmung zur funkschau-Leserwahl 2022: http://www.funkschau.de/ITK-Produkte-2022 Interessenten können hier eine Demo für die führende Plattform für metadatengetriebenes Informationsmanagement buchen: https://www.m-files.com/de/demo-vereinbaren M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zur Informationsverwaltung. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com. Firmenkontakt

