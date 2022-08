Startseite Gelbe Seiten gehört zu den besten Online-Portalen Deutschlands Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-09 09:26. Frankfurt, 9. August 2022. Über 35.000 Kundinnen und Kunden haben entschieden: Gelbe Seiten gehört zu den besten Online-Portalen Deutschlands. Eine Befragung des Kölner Analyseinstituts Servicevalue im Auftrag des "Handelsblatts" unter 35.000 Kundinnen und Kunden hat ergeben, dass Gelbe Seiten in der Kategorie "Branchenverzeichnisse" zu den besten Internetseiten gehört. Dabei wurden die Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2022 gebeten, ihre Erwartungen, Erfahrungen und Informationen aus den vergangenen 24 Monaten mit den jeweiligen Portalen zusammen zu fassen und eine Note zwischen eins und fünf zu vergeben. Aus den Antworten berechnete das Institut für 269 Portale in 23 Kategorien einen Mittelwert, der bei Gelbe Seiten 2,09 betrug. Damit liegt das Branchenverzeichnis über dem Mittelwert der Branche und gehört so zu den besten Online-Portalen des Landes. Online-Portale machen das Leben leichter

Suchen, buchen, vergleichen, sparen: Online-Portale machen das Leben von Verbraucherinnen und Verbrauchern bequemer und dienen im besten Fall als Orientierungshilfe, weil dort Angebote gebündelt und gefiltert werden. Deshalb sind Internetangebote wie das von Gelbe Seiten wichtige Adressen für Kundinnen und Kunden auf der Suche nach guten und günstigen Produkten und Dienstleistungen. "Der Erfolg von Online-Plattformen hängt vor allem von einem Faktor ab: Vertrauen", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. Schließlich hätten Kundinnen und Kunden gerade im Netz eine gewisse Grundskepsis. Umso wichtiger seien Plattformen, die sie seit langem kennen, so wie Gelbe Seiten: Rund 20 Millionen Menschen nutzen Produkte von Gelbe Seiten regelmäßig, 95 Prozent der Nutzer schätzen das Branchenverzeichnis als seriöse Informationsquelle, neun von zehn Deutschen über 16 Jahre kennen das Portal. "Die Auszeichnung als bestes Online-Portal ist ein weiterer, wichtiger Beleg dafür, dass uns die Verbraucherinnen und Verbraucher dieses über viele Jahre hinweg aufgebaute Vertrauen weiter entgegen bringen", so Dirk Schulte. Reichweitenstärkstes Online-Branchenverzeichnis

Gelbe Seiten liefert deutschlandweite Informationen von Gewerbetreibenden, Freiberuflern und Institutionen mit rund 3,7 Millionen Einträgen aus 4853 Branchen. Mit 4,5 Millionen Visits pro Monat und gut 40 Millionen Suchen pro Jahr ist Gelbe Seiten das reichweitenstärkste Online-Branchenverzeichnis Deutschlands. 87 Prozent der Nutzer kauften nach einer erfolgreichen Kontaktaufnahme bei einem oder mehreren Anbietern ein. Im Schnitt werden pro Einkauf 895 Euro für Waren oder Dienstleistungen ausgegeben. Gelbe Seiten entwickelt das eigene Online-Angebot stetig weiter. "Für uns ist die Auszeichnung als bestes Online-Portal deshalb so wertvoll, weil sich darin die tatsächliche Zufriedenheit der Verbraucher widerspiegelt. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Angebot den Wünschen der Kunden entsprechen", so Dirk Schulte weiter. Über Gelbe Seiten

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 651 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist Gelbe Seiten auch als sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und kann mit "Alexa, öffne Gelbe Seiten" aufgerufen werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb. *Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.849 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2021 Kontakt

