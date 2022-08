Topreiseziel Kenia: Strandurlaub in Kenia bietet perfekte Bedingungen

Die Traumreiseziele dieser Welt locken wieder die Urlauber an. Kenia ist eines dieser Ziele für den in Erinnerung bleibenden, perfekten Strandurlaub. An Kenias Stränden findet man sowohl Ruhe und Erholung als auch die Möglichkeit, den Urlaubstag mit sportlicher Action und aufregenden Erlebnissen im Nu verfliegen zu lassen. Denn Kenia verfügt über äußerst attraktive Küstenregionen mit endlosen Sandstränden, bunten Korallenriffen und zahllosen Wassersport- sowie Ausflugsmöglichkeiten. Doch nicht nur Kenias Strände, von denen übrigens der Diani Beach bereits mehrfach zu Afrikas schönstem Strand preisgekrönt wurde, machen Kenia als Urlaubsregion so attraktiv. Im Landesinneren lockt Kenia die Urlauber mit schneebedeckten Berggipfeln und abwechslungsreichen, faszinierenden Landschaften, die einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt Lebensraum bieten. Und wer bereits einmal Urlaub in Kenia gemacht hat, weiß, dass Kenias Strandhotels wie der 4-Sterne „Bahari Beach Club“ an der Nordküste Kenias Reisenden einen Kenia Urlaub ermöglicht, der keine Wünsche offenlässt. Die Keniaspezialisten von kenia-urlaub.de haben das Hotel bereits mehrfach persönlich getestet und als sehr empfehlenswert beurteilt.

Traumhafte Voraussetzungen im Kenia Urlaub: Alles für den gelungenen Strandurlaub

Und das aus guten Gründen: So ist etwa die Lage des Beach Clubs ein absoluter Pluspunkt. Das kleine, charmante Hotel ist auf felsigem Grund gelegen, oberhalb des bekannten Nyali Beach. So haben die Kenia Urlauber einen traumhaften Blick über den türkisblauen Indischen Ozean. Wie die meisten Hotels in Kenia verfügt auch der Bahari Beach Club über eine weitläufige Poollandschaft, hat aber außerdem noch einen abgegrenzten Kinderbadebereich. Sonnenliegen, auf denen man gemütlich unter großen, schattenspendenden Palmen relaxen kann, stehen natürlich ebenfalls für die Kenia Urlauber bereit. Doch Erholung kann ja bekanntermaßen auch aktiv erfolgen. Hier ist das kostenlose Sportangebot des Hotels gefragt. Sogar Windsurfen und Katamaransegeln hat das Strandhotel im Programm, neben Wasseraerobic, Tischtennis, einem Fitnesscenter und weiteren Sportmöglichkeiten. Wer sein Handicap beim Golf verbessern möchte, kann den 4 Kilometer entfernten, gebührenpflichtigen 18-Loch-Golfplatz nutzen. Tauchen, Hochseefischen und Reiten am Strand stehen gegen Entgelt ebenfalls in der näheren Umgebung zur Verfügung.

Relaxen im Urlaub: Kenia Strandurlaub sorgt für Entspannung

Die Kulinarik kommt in diesem Kenia Urlaub ebenfalls nicht zu kurz. Das italienische Restaurant des Hotels lässt den Kenia Urlaubern die Wahl zwischen Buffet- oder A la carte-Essen. Überall finden sich Möglichkeiten, entspannt in offenen Bereichen zu sitzen. Das unter deutscher Leitung stehende „Bahari Beach Hotel“ kann auf viele Stammgäste bauen und wird gern von seinen Gästen weiterempfohlen.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-urlaub.de/kenia-strandurlaub.htm

Kurzprofil:

Das spezialisierte Team von kenia-urlaub.de hat bereits über 30 Jahre Erfahrung bei der Vermittlung von Urlaubreisen nach Kenia gesammelt sowie jahrelang vor Ort in Kenia gesammelte Erfahrungen. So sind die Mitarbeiter in Lage, die Wünsche der Kunden zu berücksichtigen und ihnen im Rahmen einer persönlichen Beratung behilflich zu sein bei der Zusammenstellung der individuell passenden Urlaubsreise.

Unternehmensinformation:

kenia-urlaub.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha