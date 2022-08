Startseite LG SIGNATURE UND DAS RHEINGAU MUSIK FESTIVAL LADEN ZUM BENEFIZKONZERT EIN Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-08 16:24. Die Premium-Marke von LG Electronics und Star-Pianist Jan Lisiecki unterstützen gemeinsam junge Nachwuchskünstler Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kommen für einen ganz besonderen Abend zusammen: LG SIGNATURE, die Premium-Marke von LG Electronics, und das Rheingau Musik Festival laden am 30. August 2022 gemeinsam mit dem Pianisten und diesjährigen Fokuskünstler Jan Lisiecki zu einem Benefizkonzert im Kurhaus Wiesbaden zugunsten junger Nachwuchskünstler ein. Alle durch Spendengelder erzielten Einnahmen gehen zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein "Zukunft Klassik e.V.". Der Verein setzt sich gezielt dafür ein, international aufstrebende Musiktalente wie unter anderen dem Youth Symphony Orchestra of Ukraine wieder regelmäßige Auftritte zu ermöglichen und unterstützt dabei Konzertveranstalter bei der Realisierung solcher Projekte. Denn besonders junge Talente hatten und haben aufgrund der aktuellen Weltlage mit großen Einbußen, abgesagten Konzerten und dem Wegfall finanzieller Mittel zu kämpfen. An dem Konzertabend werden unter anderem rund 240 hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet, darunter etwa die bekannten Schauspieler Bettina Zimmermann, Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Gemeinsam mit dem Norwegian Chamber Orchestra wird Jan Lisiecki zwei Werke von Chopin - das Klavierkonzert Nr.1 e-Moll op. 11 und Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21 - auf der Bühne im Kurhaus Wiesbaden spielen. Benefizkonzert mit Star-Pianist Jan Lisiecki

Dienstag, den 30. August 2022

Konzertbeginn: 20 Uhr

Kurhaus Wiesbaden

Kurhausplatz 1

65189 Wiesbaden Als Hauptsponsor des Rheingau Musik Festivals hat LG SIGNATURE den Künstler des Abends, Star-Pianist Jan Lisiecki, als offiziellen Markenbotschafter gewinnen können. Die Zusammenarbeit findet mit dem Benefizkonzert im Kurhaus Wiesbaden nun seinen Höhepunkt. Jan Lisiecki freut sich auf den besonderen Abend: "Es ist großartig, Musik mit einem Live-Publikum teilen zu dürfen, wo sie ihre Stärke entfalten kann. Die Welt ist heute unsicherer denn je. Deshalb ist es besonders wichtig, die nächste Generation von Musikern zu unterstützen. Sie sollen ebenfalls die Möglichkeit haben, die Magie der Musik zu teilen - egal woher sie kommen. Umso mehr freue ich mich, an diesem besonderen Abend gemeinsam mit LG SIGNATURE einen wertvollen Beitrag leisten zu können." Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals, bestätigt das: "Wir freuen uns, gemeinsam mit LG SIGNATURE den Besuchern zum Ende des Rheingau Musik Festivals nochmal ein echtes Highlight präsentieren zu können. Nach einer schwierigen Zeit für die Musiker, aber auch die Veranstaltungsbranche allgemein, möchten wir den Kulturschaffenden so gut wie möglich unter die Arme greifen, damit auch in Zukunft Konzerte und Veranstaltungen möglich sind." Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com/de/lg-signature/rheingau-musik-festival und www.rheingau-musik-festival.de. LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke des globalen Technologieunternehmens LG Electronics. Produkte der LG SIGNATURE Reihe werden für anspruchsvolle Konsumenten entwickelt und bieten ein hochmodernes, elegantes und luxuriöses Wohnerlebnis. Die LG SIGNATURE Produktfamilie vereint das Beste, was LG zu bieten hat, und unterstreicht dabei die Essenz jedes einzelnen Produktes, die mit dem modernen, unverwechselbaren Design der Marke in Einklang steht. Weitere Informationen finden Sie unter lg.com/de/lg-signature. Firmenkontakt

LG Electronics Deutschland GmbH

Caroline Funk

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

+49 6196 / 5821 - 320

caroline.funk@lge.com

https://www.lg.com/de/lg-signature Pressekontakt

markenzeichen GmbH

Anne Weckler

Schwedlerstraße 6

60314 Frankfurt am Main

+49 157 58250940

a.weckler@markenzeichen.de

https://markenzeichen.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten