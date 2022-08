Startseite Wemakefuture - Ausgezeichnet als Gold-Partner von Make.com Pressetext verfasst von seo-torero am Mo, 2022-08-08 16:05. Wemakefuture freut sich, bekannt zu geben, als Gold-Partner von Make.com ausgezeichnet worden zu sein. Make.com war früher unter dem Namen Integromat bekannt. Wemakefuture hat sich einen Namen als etablierter und zuverlässiger Anbieter für die Automatisierung von Geschäftsprozessen gemacht. Die Auszeichnung hat die Professionalität des Unternehmens unterstrichen, um seinen Fokus auf die Digitalisierung und Automatisierung des Mittelstands fortzusetzen. Mit der SaaS-Partnerschaft bietet das Unternehmen einen neuen Beratungsansatz, der Kunden bei der Automatisierung von Prozessen unterstützt. Es geht dabei um mehr Effizienz durch automatisierte Abläufe. Automatisierung hat sich in jeder Branche und in jedem Prozess immer als vorteilhaft erwiesen. Automatisierung bietet seinen Anwendern in der Geschäftsentwicklung zusätzliche Zeit. Automatisierung von verschiedenen Prozessen: Durch Automatisierung ist es möglich, verschiedene manuelle Prozesse zu ersetzen. Außerdem hilft sie hilft bei der Minimierung von Kosten und bei der Steigerung der Effizienz. Mit der Automatisierung ist es möglich, alles zu erfassen - egal ob es sich um einen komplexen Prozess oder einen Routineprozess handelt. So haben die Unternehmen mehr Zeit für die Entwicklung und den Ausbau ihres Geschäfts. In der heutigen Zeit werden täglich Hunderte von Anwendungen eingesetzt. Diese dienen unterschiedlichen Zwecken, wie z.B. der Kommunikation, im Marketing, in der Buchhaltung, in der Kommunikation mit Emails und der Verwaltung. Wemakefuture bietet die Automatisierung von komplexen Prozessen rund um Customer Journeys. Die Dienstleistungen werden für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen angeboten. Wemakefuture hilft dabei, den Überblick über komplexe Daten zu behalten, sowie den Datenfluss und gesamte Arbeitsabläufe zu optimieren, was auch als Prozessautomatisierung bezeichnet wird. Durch die Automatisierung von Prozessen lassen sich so wöchentlich viele Stunden Arbeitszeit einsparen, die dann für andere Bereiche der Wertschöpfung genutzt werden können. Um mehr über die Partnerschaft mit Make.com zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Matthias Kunz von der Wemakefuture GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website unter: https://www.wemakefuture.com/services/make-expert-partner Über Wemakefuture: Wemakefuture ist ein Unternehmen, das bei der Automatisierung von Prozessen hilft, um Unternehmen voranzubringen. Das Unternehmen arbeitet mit einigen der führenden Anbieter in der IT und der digitalen Industrie zusammen. Es bietet perfekte Lösungen für Unternehmen, die ihnen helfen, ihre Prozesse zu optimieren. Pressekontakt: Wemakefuture GmbH

Gottfried-Arnold Str. 3

Gottfried-Arnold Str. 3

35398 Gießen - Telefon: 0641 49888522