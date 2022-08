Startseite Verfassen Sie Ihre eigene Karrierebibel Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-08 15:55. Mit strategischem Karriere-Coaching zum Erfolg Ohne Weiterbildung ist es heute schwierig, am Arbeitsmarkt zu bestehen oder adäquat entlohnt zu werden. Der akute Fachkräftemangel sorgt allerdings dafür, dass Arbeitnehmer heute in einer weitaus besseren Lage sind als die Jahre zuvor. Die Karrierebibel wird derzeit nicht nur umgeschrieben, sondern jeder ist in der Lage, diese mit dem richtigen Karriere-Coaching selbst neu zu schreiben. Wir von Mission:Weiterbildung verraten, wie Sie Ihre eigene Karrierebibel selbst verfassen und sich in Zukunft am Arbeitsmarkt vor Angeboten kaum noch retten werden können. Karrierebibel Tipp Nr. 1: Wohin soll das Karriere-Coaching sie bringen? Sie selbst müssen wissen, in welche Richtung Sie Ihre berufliche Karriere entwickeln möchten. Im Prinzip stehen Ihnen mehr Türen offen als jemals zuvor. Erst, wenn Sie wissen, welches Ihre beruflichen Ziele konkret sind, können Sie einen Plan entwickeln, diese auch zu erreichen. Denken Sie dabei ruhig groß, denn Menschen unterschätzen, wie viel sie zu leisten imstande sind über eine große Zeitdauer. Also limitieren Sie sich nicht in Ihrem Bestreben, eine berufliche Karriere hinzulegen. Karrierebibel Tipp Nr. 2: Vergessen Sie bei Ihrem Karriere-Coaching Zeit und Geld! Viele Menschen lassen sich entmutigen, wenn sie die Kosten und den Zeitaufwand gewisser Weiterbildungen betrachten. Dabei muss man wissen, dass aufgrund des Fachkräftemangels, es von staatlicher Ebene sehr viele Fördermaßnahmen gibt. Außerdem gibt es oftmals Möglichkeiten der Ratenzahlung, die dabei helfen, liquide zu bleiben.

Der Zeitfaktor ist heutzutage ebenfalls anders zu bewerten, schließlich gibt es eine Vielzahl an Fernkursen, wo nur mehr eine Minimalanzahl an Präsenztagen vorgeschrieben ist. Teilweise braucht man auch nur mehr an Prüfungstagen anreisen. Auch das spart Zeit und Geld. Karrierebibel Tipp Nr. 3: Unterschätzen Sie sich nicht! Selbst wenn Sie bis dato noch nicht die großen Lernerfolge aus dem Schulsystem vorweisen können, heißt das nicht, dass Ihre Lernleistungen Ihr ganzes Leben lang so bleiben werden. Vielleicht lag es sogar nur an der Art und Weise wie der Lehrstoff vermittelt wurde, weshalb keine Freude beim Lernen aufkam. Wir bei Mission:Weiterbildung regen aktiv dazu an, sich mit dem eigenen Lerntypus auseinanderzusetzen. Auf diese Weise kann man den Lernstoff, egal wie komplex und umfangreich er auch sein mag, "lernbar" und spannend für sich strukturieren. Wir unterstützen hier mit unserem Angebot. Wo Lernmotivation vorhanden ist, können kognitive Berge versetzt werden. Wir von Mission:Weiterbildung erleben dies jeden Tag. Karrierebibel Tipp Nr. 4: Suchen Sie sich die richtigen Partner! Die besten Vorsätze und Lerntechniken nützen sehr wenig, wenn Sie nicht auf die richtigen Partner oder die richtigen Ausbildungen setzen. Zum persönlichen Karriere-Coaching gehört es nun mal auch, dass ausgiebige Erkundigungen über die entsprechenden Bildungsträger eingeholt werden. Nur wer mit Profis an der Umsetzung der eigenen Bildungswünsche arbeitet, wird langfristig erfolgreich sein. Diese garantieren eine professionelle Umsetzung und sorgen für zertifizierte und staatlich anerkannte Abschlüssen, die Sie wirklich weiterbringen. Zu diesem Zweck haben wir auf unserer Homepage 9 Kriterien beschrieben, anhand derer Sie wissen, ob Sie mit einem professionellen Bildungsträger zusammenarbeiten. Ausblick von Mission:Weiterbildung Jeder muss seine eigene Karrierebibel selbst schreiben. Es ist wichtiger denn je, die eigene Karriere mit entsprechenden Ausbildungen selbst in die Hand zu nehmen. Die Systeme sind durchlässiger als jemals zuvor und die Nachfrage nach ausgebildetem Fachpersonal ist größer als jemals zuvor. Wer heute beginnt, die eigene Karriere zu gestalten, wird morgen der Gewinner sein. Die Chancen, der eigenen Karriere einen mächtigen Schub zu verleihen, stehen so günstig wie noch nie. Mission:Weiterbildung ist einer der führenden Bildungsträger in Deutschland. Alle Weiterbildungsangebote sind staatlich anerkannt und entsprechend zertifiziert. Mission:Weiterbilung setzt neue Standards am Deutschen Bildungsmarkt für Ihre Karriere! Firmenkontakt

