Startseite SHK Essen 2022 - alpha innotec: Wärmepumpen nächster Generationen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-08 09:35. Kasendorf/Essen, August 2022: Wärmepumpentechnologie der Zukunft. Auf der SHK Essen präsentiert alpha innotec (https://www.alpha-innotec.de) vom 6. bis 9. September 2022 mit der "Paros" und der "WZSV 42K3M(C)" seine Wärmepumpen der nächsten Generation. Beide Produkte "made in Germany" machen den Einsatz von Wärmepumpen noch einfacher und flexibler. Nach der unfreiwilligen Messepause trifft sich die SHK-Branche im September dieses Jahres wieder zur SHK in Essen. Besucher dürfen gespannt auf die Produktneuheiten sein, die alpha innotec mit zur Messe bringt. In Halle 3, Stand 3A36, zeigt alpha innotec gleich zwei neue Wärmepumpen. "Paros" bietet einen völlig neuartigen Lösungsansatz für die Installation: Die kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung lässt sich problemlos im Dachgeschoss unterbringen. Ihre Primärenergie bezieht sie über zwei Anschlüsse, die durch das Dach oder die Außenwände führen. Ihre flexiblen Aufstellungsvarianten machen "Paros" zum idealen Heizsystem - im Neubau ebenso wie in Reihen- und Fertighäusern oder Geschosswohnungen. Hinzu kommt: Die kompakte invertergesteuerte Maschine mit Hydraulikeinheit (Regler, Modul oder Station) arbeitet ausgesprochen leise und energieeffizient, zudem kann sie auch noch kühlen. Sole-Variante für niedrige Leistungen Zusätzlich erweitert alpha innotec seine Sole-Wasser-Wärmepumpenserie WSZV um eine Variante für niedrige Heizleistungen von 1 bis 3,9 kW bei B0/W35. An Attraktivität gewinnt diese Wärmepumpe unter anderem durch die bereits integrierte passive Kühlung. Sie schafft an heißen Tagen hohen Wohnkomfort bei minimalem Energieeinsatz. Im Kühlmodus arbeitet lediglich die Umwälzpumpe, die Wärmepumpe selbst bleibt deaktiviert. Energiekonzepte für kommunale Quartiere Besonders interessant für Fachbesucher sind darüber hinaus die Informationen der Experten von alpha innotec im Bereich Quartierslösungen. Sie basieren auf langjähriger Erfahrung mit Wärmenetzen und der umweltfreundlichen Wärmeversorgung für größere Einheiten. alpha innotec bündelt seine langjährigen Erfahrungen mit seinem umfangreichen Partnernetzwerk und unterstützt damit Planer, Kommunen, Stadtwerke und Installationspartner in ganz Deutschland. Das Ergebnis sind individuelle, zukunftsorientierte und energieeffiziente Energiekonzepte und Quartierslösungen, mit denen sich eine klimaneutrale und wirtschaftlich attraktive Wärmeversorgung realisieren lässt. Das Fachpersonal am Stand von alpha innotec informiert interessierte Besucher gerne ausführlich darüber. alpha innotec auf der SHK Essen 2022 (6.-9. September 2022)

Über alpha innotec (www.alpha innotec.de):

Bereits seit 1998 entwickelt, produziert und vertreibt alpha innotec im oberfränkischen Kasendorf marktgerechte, bedienungsfreundliche Wärmepumpen. Im eigenen Technology Center - dem europaweit einzigartigen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit umfassenden Prüf- und Testmöglichkeiten - entstehen Wärmepumpen, die in der Lage sind, sämtliche Markt- und Kundenanforderungen zu bedienen.

alpha innotec-Wärmepumpen stehen für Qualität, Innovation, einfache Installation und Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Mit einem breiten Sortiment für jede Anwendung, jede Objektgröße und jede Anforderung bietet alpha innotec eine breite Palette an Qualitätsprodukten, die jedes individuelle Bedürfnis erfüllt.

