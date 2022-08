Startseite Duales Studium und Ausbildung im Bereich Tourismus und Hotelmanagement Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-08-08 09:21. Ein duales Studium und eine Ausbildung im Hotelmanagement bei einem sehr bekannten Tourismus Unternehmen der Region Breisgau. Damit sichert man sich die besten Chancen für eine internationale Karriere Umkirch, 08.08.2022 - Die Zukunft beginnt im Breisgau - die Ausbildung im Tourismus und Hotelmanagement! Der Heuboden lädt ein zum Start in eine Karriere im Hotelmanagement. Das familiengeführte Unternehmen bietet in Zusammenarbeit mit der ISBA Freiburg und der DHBW Lörrach ein Duales Studium im Hotelmanagement und eine Ausbildung im Tourismus an. Das kann ein guter Start in eine internationale Karriere sein. Das Gesamtpaket macht den Reiz Ein Duales Studium, gekoppelt an ein in der Branche gut bekanntes Unternehmen, ermöglicht einen Einblick in die große Welt im geschützten Rahmen eines Familienunternehmens. Der Heuboden, mit Sitz im Breisgau, bietet den Studierenden nicht nur eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau, sondern auch eine empathische und kollegiale Arbeitsatmosphäre, Vertragsbedingungen, die den Vorstellungen junger Menschen angepasst sind und nicht zuletzt das alles in einer Umgebung, die in der Freizeit echter Urlaub ist. Natur und Party, beides lässt sich in Freiburg und in den angrenzenden malerischen Landschaften des Schwarzwaldes mühelos miteinander verbinden. Lernen und leben, das geht nur in einer jungen aufgeschlossenen Stadt, die darüber hinaus auch noch bekannte Universitätsstadt ist und in der wärmsten Region Deutschlands liegt. Ein Unternehmen, das Vielfalt bietet Der Heuboden ist mit seinen Hotels, Restaurants und Dancing Clubs eine gelungene abwechslungsreiche Mischung für den Beruf in der Tourismusbranche. Die Bereiche Hotel und Dancing Club ermöglichen kreative Entfaltung der eigenen Vorlieben und Stärken. Die Erwartungen des Teams machen aus den jungen Menschen stolze und motivierte Anwärter auf eine spannende Laufbahn. Eine abgeschlossene Fachhochschulreife und sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. Gewinnen gelingt jedoch mit Persönlichkeit, Freundlichkeit, einer positiven Einstellung zum Kunden und Teamfähigkeit. Lernen fürs Leben - Start ins Berufsleben Ein Duales Studium hat viele Vorteile und eignet sich für alle, die sich für eine umfassende Ausbildung im Tourismus beziehungsweise in der Hotellerie interessieren. Sowohl in Freiburg als auch in Lörrach schließen die Studierenden ihre Ausbildung mit dem Bachelor ab. Theorie und Praxis gehen Hand in Hand und das Unternehmen Heuboden reicht dem Auszubildenden beide Hände. Werden doch die Studiengebühren übernommen, es gibt Urlaubs- und Weihnachtsgeld und noch eine Reihe weiterer attraktiver Vergünstigungen, die dem Studierenden helfen, seinen Alltag zu meistern. Duales Studium im BWL-Tourismus heißt, "Hotelluft" zu schnuppern und "Campusbänke" zu drücken, heißt aber auch, einen "International Business Management"-Abschluss in der Tasche zu haben und gleichzeitig Hotel-Erfahrungen in einem renommierten Unternehmen zu machen. Heißt, international zu denken und gleichzeitig die familiäre Atmosphäre eines Managements, hinter dem ein Name steht, zu genießen. Das Breisgau liegt im reizvollen Dreiländereck und grenzt an die europäischen Nachbarn Frankreich und Schweiz, die Ausbildung öffnet Tür und Tor, sie ist partnerschaftlich mit dem Hotelmanagement "Heuboden" liiert, zugleich erlebnisreiche Gastronomie und vermittelt den Auszubildenden, die ganz am Anfang stehen, in der Fremde eine Geborgenheit, die an Heimat erinnert. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heuboden GmbH

Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

