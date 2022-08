Startseite Unterstützung für die Geschäftsführung: Juan Gerardo Merino Bothin ist neuer Senior Director Business & Project Development der Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-08-08 09:20. Zuwachs im Photovoltaik-Unternehmen Die enen Gruppe befasst sich seit 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und dem Ausbau von erneuerbaren Energien. Dabei hat sie sich vor allem auf großflächige Photovoltaik-Freiflächenanlagen und -Aufdachanlagen spezialisiert. Mit seiner mehr als 29-jährigen Berufserfahrung als Stadtplaner (Mitglied der Architektenkammer RLP) sowie Verwaltungswissenschaftler bzw. Projektmanager in den Bereichen Bauleitplanung und Projektentwicklung wird Juan Gerardo Merino Bothin dazu beitragen, das Firmenwachstum weiter voranzutreiben. Seine erste Freiflächen-Photovoltaikanlage (1,5 MWp) plante er im Jahr 1994 im Rahmen eines EU-Antrags im Auftrag des Ingenieurbüros ISU-Gesellschaft für innovative Projektentwicklung mbH gemeinsam mit der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Ilmenau. Seit der Mitwirkung am Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz Morbacher Energielandschaft im Jahr 2003 spezialisierte er sich sodann auf das Thema erneuerbare Energien in der Bauleitplanung. "Ich war insgesamt 15 Jahre für Firmen wie juwi AG und die ABO Wind AG tätig", sagt Juan Gerardo Merino Bothin. "Im Zuge dessen habe ich u.a. die ganzheitliche Entwicklung von großen Freiflächen-Photovoltaik- und Windenergieprojekten deutschlandweit betreut." "Wir freuen uns sehr, Juan Gerardo Merino Bothin als erfahrenen Planer und ehemaligen Senior Projektmanager in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen", sagt Jürgen Mäurer, Geschäftsführender Gesellschafter der enen Gruppe. "Mit seinem fachlichen Know-how, insbesondere in der Anwendung des Planungs- und Umweltrechts sowie der ganzheitlichen Prozessoptimierung, wird er ein echter Gewinn für unser Unternehmen sein. Wir sind sehr glücklich sagen zu können: Willkommen an Bord, Juan!" Die enen endless energy GmbH leistet seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen in Deutschland ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet und gehört damit zu den bonitätsstärksten 2 % der deutschen Firmen. Firmenkontakt

