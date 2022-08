Kenia mit Safarireise: Aufregender Urlaub am Diani Beach in Afrika

Es gibt einige Reiseziele auf der Welt, die die Sehnsüchte von Menschen wecken. Meist sind es Ziele, die mit warmem, sonnigem Wetter locken und weiße Traumsandstrände bieten. Kenia ist für viele Reisende ein solches Sehnsuchtsziel. Denn Kenia bietet überdies die Möglichkeit, neben einem traumhaften Strandurlaub am Diani Beach die afrikanischen „Big Five“, also Elefant, Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe, in freier Wildbahn Auge in Auge gegenüber zu stehen. So bekommt man die verschiedensten Interessen der Familienmitglieder unter einen Hut, denn es ist ganz sicher für jeden etwas Spannendes dabei. Wer traumhaften Strandurlaub an Kenias preisgekröntem Diani Beach mit einer Safari durch Kenias schönste Nationalparks verknüpfen möchte, findet mit dem Reiseportal kenia-safari-reisen.de die passende Unterstützung. Die Keniaprofis haben sich auf sogenannte Kombireisen spezialisiert, bestehend aus Strandurlaub und Safaris in Kenia. Durch ihre gekonnte Abstimmung der einzelnen Urlaubskomponenten läuft die Keniareise reibungslos ab.

Keniasafari als Kombireise: Urlaub am Diani Beach mit Afrika-Safari

Die Keniareise beginnt dann beispielsweise mit einem entspannten Aufenthalt am türkisfarbenen Ozean: Ruhe und Erholung stehen hier auf der Tagesordnung. Wem das zu ruhig ist, kann sich bei diversen Wassersportarten kräftig auspowern. So ist etwa das familienfreundliche 4-Sterne Hotel Southern Palms Beach am Diani Beach für einen Strandurlaub mit Kindern bestens geeignet. Der weltweit bekannte Diani Beach bietet Kenia Urlaubern ein Sportangebot, das nicht nur Windsurfen umfasst, sondern auch faszinierende Tauchgänge in die umliegenden Korallenriffe ermöglicht, denn das Hotel verfügt sogar über eine eigene Tauchschule. Ganz in der Nähe des Hotels liegt ein 18-Loch-Golfplatz, so dass man im Kenia Urlaub auch sein Handicap verbessern kann. Diesen grandiosen Strandurlaub am Diani Beach toppt dann noch beispielsweise eine 4-tägige Tsavo Amboseli Compact Safari.

Kenia Safari in Reise integriert - Strandurlaub am Diani Beach und Afrika-Safari

Die in den Urlaub eingebettete 4-tägige Safari führt die Teilnehmer dann in drei unterschiedliche Nationalparks: den üppig grünen Tsavo West, den trockenen Tsavo Ost und den tierreichen Amboseli. Zunächst geht es in den Tsavo West Nationalpark, in welchem die Ufer des Tsavo-Flusses mit dichten grünen Akazienwäldern bewachsen sind. In den Baumkronen findet eine Vielzahl verschiedener Vogelarten Unterschlupf. Berühmt sind aber vor allem die Big Five, die hier ebenfalls beheimatet sind. Am nächsten Tag geht es in Richtung des Fußes des Kilimanjaros, des höchsten afrikanischen Bergmassivs. Hier ist der Amboseli Nationalpark gelegen, der den Reisenden auf dieser Kenia Safari die Möglichkeit bietet, riesige Elefantenherden, aber auch Nashörner oder Giraffen zu beobachten. Auch Herden von Zebras oder Gnus leben in der wasserreichen Region des Amboseli Nationalparks. Schließlich besuchen die Teilnehmer der Kenia Safari noch den Tsavo Ost. Die karge Landschaft mit dem geringen Baumbestand ermöglicht es den Kenia Reisenden, besonders viele wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sichten. Mit diesen lange in Erinnerung bleibenden Eindrücken kehren die Safariteilnehmer nach der 4-tägigen Safari, bei der drei Übernachtungen in charmanten und komfortablen Lodges eingeschlossen sind, an den Diani Beach zurück und verleben noch weitere Tage in ihrem Strandhotel.

Kurzprofil:

Die Keniaspezialisten von Safari-Tours vermitteln mit ihrer mehr als 30-jährigen Erfahrung und den jahrelangen Vor-Ort-Kenntnissen sowie ihren Kenntnissen der aktuellen Reiselage einen bestens organisierten Keniaurlaub einschließlich der passenden Safaris. Dabei werden individuelle und persönliche Vorlieben der Kunden stets berücksichtigt.



