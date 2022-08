Startseite Mandy von den Bambis wurde 87 Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2022-08-05 20:46. Georg Oswald, genannt Mandy, schrieb mit seiner Schlagerkombo "Die Bambis" Geschichte. .

Eine Sache, die der Wahlwiener Mandy bis heute nicht versteht, ist, warum ausgerechnet sein Lied „Melancholie“ in der Demoversion zum Welthit werden konnte. Sein hochfliegender Traum, das dramatische Lied in vollem orchestralen Flausch mit der Bayreuther Symphonie aufzunehmen, wurde 1964 zwar realisiert, aber nie veröffentlicht.

Stars wie Peppino di Capri coverten das Lied sofort. Also wurde die ein wenig unorthodoxe, dafür aber magische Demoversion auch in Deutschland veröffentlicht. Mit durchschlagendem Erfolg. Wie zuvor in Österreich landete dieser existenzialistische Schlager auf Platz eins der deutschen Hitparade. Da waren Die Bambis im Zenit. Zuvor waren sie bloß eine von vielen Beat- und Schlagerkombos, die anglosächsische Hitparadensongs eindeutschten. ZUR PERSON

Die Bambis bestanden aus Conny Fuchsberger, Peter Holzer, Hannes Schlader und Mandy Oswald. Mit Liedern wie „Illusionen“, „Melancholie“, „Nur ein Bild für dich“ und „Die längste Nacht“ schrieben sie zeitlose Hits. Der kürzlich verstorbene Hannes Schlader betrieb viele Jahre lang die Wiener Diskothek Tenne. Museumsdirektor Erich Müller von der Autoklinik schmiss für seinen Freund Mandy zum 87. Geburtstag mit Freunden eine zünftige Geburtstagsparty in der Griechischen Taverne am Sachsengang. Weiter Fotos:

https://eu.zonerama.com/fotovymy/Album/8745897

