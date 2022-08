Startseite 3D Glas- und Gebäudereinigung - Hygienische Sauberkeit - Gebäudereinigung in Pandemiezeiten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-08-05 13:03. Die 3D Glas- und Gebäudereinigung Bensheim (https://www.3d-gebaeudereinigung.de/) ist Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Fragen zu Reinigungsdienstleistungen rund um Ihre Immobilie. Gerade in Zeiten von Corona wird eine hygienische Sauberkeit in Gebäuden immer bedeutender. Nachdem sich das Coronavirus in Deutschland nicht wirklich eindämmen lässt, stellt sich die Frage, was bei Reinigungsmaßnahmen im gewerblichen Raum nötig ist. Ist das bisherige übliche Reinigen noch ausreichend? Vor allem Gebäudereiniger, wie wir, können eine bedeutende Rolle spielen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern oder zumindest zu reduzieren. Büroräume sorgfältig und kontinuierlich professionell reinigen Um sowohl Mitarbeiter als auch Dienstleister in der beruflichen Umgebung vor einer Infektion zu bewahren, ist eine kontinuierliche Unterhaltsreinigung durch Experten, wie die 3D Glas- und Gebäudereinigung, unumgänglich. Aufgrund der hygienischen Reinigung von Büroräumen sowie der Sanitäranlagen lässt sich das Risiko einer Infektion minimieren. Überdies betrifft dies nicht nur eine Corona-Infektion, sondern genauso das Grippevirus und andere bakterielle Erkrankungen.

Allerdings betrifft dies nicht nur Büroräumlichkeiten, sondern in gleichem Maße Ladengeschäfte, Restaurants und alle öffentlichen Einrichtungen. Kurzum jegliche Räumlichkeiten, in denen mehrere Menschen arbeiten und in denen Publikum verkehrt. Grundsätzlich sorgen ein gereinigtes Arbeitsumfeld sowie hinreichende Hygiene für ein vermindertes Infektionsrisiko. Außerdem sind anspruchslose Maßnahmen, wie das Aufhängen von Merkblättern für die Handreinigung in Sanitärbereichen nützlich. Auf diese Weise werden Mitarbeiter und Kunden sensibilisiert. Wir treffen beispielsweise zusätzliche Vorkehrungen zur Prävention. Sanitärräume und Küchen reinigen wir mit unterschiedlichen Reinigungstextilien, um eine Keimübertragung zu verhindern. Des Weiteren waschen wir die Wischtextilien regelmäßig bei mindestens 60 Grad, um eventuell vorhandene Keime abzutöten. Sauberkeit und Hygiene vermeidet Krankheiten Wo es nicht nur sauber, sondern hygienisch rein sein soll, ist eine vollumfängliche hygienische Gebäudereinigung von Belang. Ob in Restaurants, Arztpraxen, Krankenhäusern, sprich alle Orte, die stark frequentiert sind, müssen rein aus gesundheitlichen Gründen hygienisch sauber sein. Eine sorgfältige Reinigung verbessert nicht nur das Wohlbefinden, sondern unterbindet auch die weitere Ausbreitung von Krankheitserregern. Vermindern auch Sie das Risiko einer Ansteckung innerhalb Ihrer Räumlichkeiten. Fassen auch Sie den Beschluss für eine hygienische Unterhaltsreinigung von Profis aus Bensheim, die allerbestens wissen, was wichtig ist. Nutzen Sie das Know-how unserer Fachkräfte rund um die professionelle Reinigung auch, wenn Sie beispielsweise einen Betrieb führen. Hygienische Reinigung ist überall dort von Vorteil, wo mehrere Menschen auf engem Raum zusammenarbeiten. Der Gesetzgeber verlangt in der Gastronomie spezielle Hygienestandards. Überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden, kommen Sie um eine hygienische Reinigung nicht umhin, da sie unsere Gesundheit schützt. Vertrauen Sie deshalb auf Profis, die mittels zeitgemäßer Technik und hochwirksamer Reinigungsmittel Schmutz jeder Art effizient beseitigen. 3D Glas- und Gebäudereinigung rückt dem Schmutz zu Leibe Entscheiden Sie sich für einen Reinigungsdienstleister, der einen keim- und schmutzfreien Arbeitsplatz bewerkstelligt und zusätzlich im Hinblick auf Desinfektion sämtliche Qualitätsstandards erfüllt. Frischen auch Sie Ihre Immobilie mit einer Grundreinigung auf, wenn Ihnen eine hygienische Atmosphäre wichtig ist. Kontaktieren Sie einen Reinigungsdienstleister Ihres Vertrauens, der sich nicht nur mit Keimfreiheit und Infektionsvorsorge auskennt, sondern auch auf alle weiteren Fragen zum Thema Sauberkeit eine Antwort hat. Die hygienische Gebäudereinigung der 3D Glas- und Gebäudereinigung wird Ihnen ein gutes Wohlgefühl geben. 3D e.K. Glas- und Gebäudereinigung in Bensheim ist Ihr qualifizierter und fachkundiger Ansprechpartner für kompetente Unterhalts- und Büroreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung und alle Reinigungsarbeiten rund um Ihr Gebäude. Firmenkontakt

