Startseite Luminea Home Control ZigBee-PIR-Bewegungsmelder XMD-105.zigbee Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-08-05 09:20. Direkt auf dem Smartphone erfahren, wenn sich zu Hause etwas tut - Großer Erkennungsbereich: bis zu 8 Meter Reichweite

- Flexible Befestigungs-Möglichkeiten per Klebepad oder Schrauben

- Automatische Funktionen mit weiteren Smart-Home-Geräten, z.B. Licht und mehr

- Kostenlose App ELESION für weltweite Benachrichtigung und mehr

- Per optionalem Gateway auch kompatibel zu Amazon Alexa und Apple HomeKit

-Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Ganz einfach Wohnung, Haus, Lagerräume u.v.m. überwachen: Einfach den ZigBee-PIR-Bewegungsmelder (https://www.pearl.de/mtrkw-11922-batteriebetriebene-zigbee-pir-bewegungs...) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) über die ZigBee-Gateway in das WLAN-Netzwerk einbinden - schon wird man informiert, wenn sich in seiner Nähe Menschen oder Tiere bewegen. Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle: Per Push-Nachricht wird man jederzeit auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts informiert, wenn sich vor dem Bewegungsmelder etwas tut. Egal wo man sich gerade befindet. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! So leuchtet z.B. das Licht auf, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung registriert. Kinderleicht installiert: Der Bewegungssensor wird einfach mit dem mitgelieferten Klebepad an den gewünschten Ort geklebt oder festgeschraubt. Dank des großen Erfassungswinkels und bis zu 8 Metern Reichweite deckt man eine große Fläche ab. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - Ideal für die Überwachung von Hausflur, Keller, Lagerräumen u.v.m.

- Bewegungs-Erfassungswinkel horizontal und vertikal: je 128° Reichweite: bis zu 8 m

- ZigBee 3.0 für Steuerung per ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

- Unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

- Kostenlose App ELESION für Android und iOS: für weltweiten Alarm und Push-Benachrichtigungen

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei erkannter Bewegung

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Per Gateway auch kompatibel mit Amazon Alexa und Apple HomeKit

- Integrierte Status-LED

- Einfache Befestigung per Klebepad oder Schrauben

- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 1 Jahr Laufzeit (bitte dazu bestellen)

- Maße: 70 x 45 x 36 mm, Gewicht: 54 g

- Bewegungsmelder XMD-105.zigbee inklusive Halterung, Klebepad, Montagematerial und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107401647 Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5231-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5231-3111.shtml Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set ZigBee-PIR-Bewegungsmelder XMD-105.zigbee, 8 m Reichweite, App

Preis: 36,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5241-625 Luminea Home Control 4er-Set ZigBee-PIR-Bewegungsmelder XMD-105.zigbee, 8 m Reichweite, App

Preis: 66,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5242-625 Einbindung in das WLAN per Gateway:

Luminea Home Control WLAN-Gateway für ZigBee- und Bluetooth-kompatible ELESION-Geräte

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5210-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/zmneDLmWYwzJ8de PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten