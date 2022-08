Startseite Was hilft wogegen? Welche Krankheiten werden von welchen Lebensmittel bekämpft? Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2022-08-05 09:17. Eine schlechte Ernährung ist für uns ganz normal. Pizza, Nudeln, Burger oder Schweinefleisch. Alles Lebensmittel, die die meisten von uns wöchentlich zu sich nehmen. Das sie schädlich sind und krank machen ist uns allen bewusst. Doch warum ändern wir dann nichts an unserer Ernährung? Weil es einfach ist und schnell geht? Vielleicht. Wer hat schon Lust nach einem langen Arbeitstag nochmal 2 Stunden in der Küche zu stehen? Doch sich gesund ernähren heißt nicht gleich, dass man stundenlang kochen muss. Viele gesunde Lebensmittel sind schon in ein paar Minuten zubereitet und können auch als Snack zwischendurch genutzt werden. Und wir zeigen euch in diesem Beitrag welche das sind. Durch schlechte Ernährung krank sein

Allgemein betrachtet, ist die deutsche Ernährung ungesund. Tierische Fette dominieren, während pflanzliche Fette zu wenig genutzt werden. Man isst zu süß, zu sauer, zu viele Fertigprodukte und Milchprodukte. Es werden zu viele künstlich hergestellte Getränke und Alkohol getrunken. Gleichzeitig bewegt man sich kaum. Außerdem wird kaum gekocht, und wenn doch, ist die Qualität des Essens nicht ausreichend. Viele deiner Beschwerden kommen von deiner Ernährung. Und dazu gehören auch ganz einfache wie Muskelschmerzen und Kopfweh. Aber nicht nur das. Viele schlechte Lebensmittel fördern, dass sich Tumore bilden und Krebszellen wachsen. Bluthochdruck, Herzkrankheiten oder Leberversagen. Viele anhaltende und langzeitige und sogar tödliche Krankheiten, die man verhindern kann, wenn man sich richtig ernährt. Die häufigsten Ursachen für Krankheiten finden sich in schlechter Ernährung. Außerdem macht uns schlechte Ernährung dick. Übergewicht ist ein zentrales Problem, welches einfach mit gesunder Ernährung bekämpft werden könnte. Ja, die Zeit ist oft nicht da nach der Arbeit und mit den Kindern. Klar, Pizza bestellen geht schneller und es ist keine Arbeit. Ja, Essen gehen ist etwas angenehmes und wenn man sich das öfter leisten kann, warum nicht. Und ja, den Abwasch zu machen ist eine nervige Hausarbeit. Aber sind das alles so gute Argumente, die es rechtfertigten, dich und deinen Körper krank zu machen? Gesunde Ernährung, die dir hilft, dich zu heilen

Wusstest du schon, dass du mit Ingwer das ganze Jahr erkältungsfrei bleibst?

Wusstest du schon, dass Ananas dich vor Depressionen schützen kann?

Und wusstest du schon, dass Moringa ein Wundermittel ist, das gegen Krebs wirkt? Das sind nur einige der wichtigsten Lebensmitteln, die zur Heilung beitragen oder dich vor einer Erkrankung schützen. Viele Lebensmittel haben vorbeugende und vor allem nachhaltige Wirkung. Wichtig ist es, verschiedene Lebensmittel gleichzeitig zu sich zu nehmen und eine gesunde Ernährung als Grundbasis der Essgewohnheit zu übernehmen. Du wirst erstaunt sein, wie eine Ernährungsumstellung viele deiner Beschwerden beseitigt, dich gesund macht und du wirst staunen, wie viel du dabei abnimmst, wie viele Muskeln du aufbaust und wie viel vitaler, fitter und glücklicher du bist. Dazu kannst du ganz ohne Verzicht und Frust abnehmen und straffer werden, gleichzeitig Muskeln aufbauen, aktiver werden, dich jünger fühlen. Lebensmittel Beispiele, die deiner Gesundheit helfen und deine schlechte Ernährung ersetzen können

Bittere Lebensmittel und Stoffe sind gut für unsere Gesundheit und helfen beim Abnehmen, bitter macht fit und schlank: Grapefruit, Kohlrabi, Brokkoli, Endivien, Rucola etc.

Die basische Ernährung verhindert eine Übersäuerung des Körpers. Übersäuerung ist die Ursache von vielen chronischen Krankheiten und Beschwerden: vor allem Obst wie Äpfel, Ananas, Mango, Bananen, Nektarinen, Sternfrüchte etc. und Kräuter und Salate wie Basilikum, Brennnessel, Safran, Eisbergsalat etc.

Lebensmittel die gegen Arteriosklerose helfen: Basische Lebensmittel, Bittere Lebensmittel, Heidelbeeren und verzichte auf Milchprodukte (nutze alternative Milch wie Soja oder Hafer) etc.

Diese Lebensmittel helfen gegen Asthma, Bronchitis, Lungen- und Atemwegs­erkrankungen: Moringa, Ingwer, Ginseng, Zwiebel, Knoblauch, Grünkohl, Pfeffer aus scharfen Chilischoten, Palmöl oder Kokosöl, Schwarzkümmel, Okraprodukte, Kochbanane, Kakaobohnen etc.

Viel mehr Lebensmittel und weitere Tipps findet ihr in: 40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung – Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten von Tabou B. B. Braun

Wenn du auch nur einen Teil der Hinweise (zum Beispiel nur die drastische Reduzierung von Milchprodukten) in diesem Buch befolgst, wirst du sehen, wie schnell es dir besser gehen wird. Du wirst feststellen, dass viele deiner Beschwerden rasch verschwinden. In diesem Handbuch erhältst du Hinweise zu Selbsthilfemaßnahmen, um deine Gesundheit ganzheitlich mit natürlichen Lebensmitteln zu stärken, zu schützen, zu erhalten oder wieder zu erlangen. Das Buch ist nur eine Orientierung und ein Ideengeber. Dieses Buch ist kein Fachbuch und ersetzt auf keinen Fall ärztliche Konsultationen und Arztbesuche. Damit kann dieser praktische Ratgeber in vielen Lebenslagen helfen und zu einer gesünderen und bewussten Ernährung beitragen. Das Buch gibt es zu kaufen auf indayi.de Amazon Thalia Hugendubel Über den Autor

Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften. Über den Verleger Dantse Dantse

Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.

Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen. Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Pressekontakt

indayi edition

Roßdörfer Str. 26

64287 Darmstadt

www.indayi.de Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten