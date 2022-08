Highspot ernennt Phong Lam zum ersten Sales Director Zentraleuropa

Highspot, der führende Sales Enablement Anbieter, hat mit Phong Lam einen erfahrenen Sales Director gewonnen. Lam leitet seit dem 1. August das Vertriebsteam Zentraleuropa und wird ab sofort das rasante Wachstum von Highspot weiter vorantreiben.

MÜNCHEN, 5.8.2022 - In der neu geschaffenen Position ist Phong Lam maßgeblich an der Geschäftsentwicklung beteiligt. Sein Ziel: Highspot als führendes Unternehmen im Bereich Sales Enablement in den Schlüsselregionen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa weiter zu etablieren. Damit reagiert das Unternehmen auf das positive Wachstum und den Ausbau des Teams in den letzten Monaten. Alexandra Röver, Marketingleitung für Zentraleuropa bei Highspot, freut sich: "Mit Phong Lam haben wir einen langjährigen Profi in Vertriebsfragen gewonnen. Er wird eine tragende Rolle beim schnellen Wachstum von Highspot in der Region spielen und eine nachhaltige Bereicherung unseres Vertriebs-Teams sein. Ich freue mich sehr, ihn bei uns an Bord zu haben."

Phong Lams Credo lautet: "Make it happen." Auf seinen Stationen bei CAPMO Bausoftware, LinkedIn und Groupon hat er umfassende Erfahrungen im Aufbau und in der Leitung von Vertriebsorganisationen sowie im Bereich Neukundengeschäft und Akquise erworben. Er kennt sich somit in den unterschiedlichsten Branchen aus und freut sich jetzt, in einem schnell wachsenden SaaS-Unternehmen im Bereich Sales Enablement, großen Einfluss zu nehmen. Phong Lam erklärt: "Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Stärken der einzelnen Vertriebsmitarbeiter zu fördern, um so neben der individuellen persönlichen Entwicklung jedes Einzelnen auch ein weiteres Wachstum des Unternehmens zu ermöglichen. Zudem setze ich mich als Führungspersönlichkeit für Vielfalt und Gleichberechtigung ein."

In Deutschland hat Highspot jüngst die Kreditversicherungsgruppe Allianz Trade und CRIF, den bekannten Dienstleister für Identity-, Credit Risk- und Fraud Prevention-Lösungen, als neue Kunden gewonnen.

Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group, Personio, Yokoy, CRIF und Allianz Trade nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London, Paris und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter www.highspot.com/de.

Firmenkontakt

Highspot GmbH

Alexandra Röver

Neuturmstraße 5

80331 München

+49 151 2124 2025

alexandra.rover@highspot.com

www.highspot.com/de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Lena Wiegand

Berliner Str. 164

65205 Wiesbaden

0611 74131-55

highspot@finkfuchs.de

www.finkfuchs.de