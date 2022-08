Startseite Neu auf vergleichen-und-sparen.de: die kostenfreie Tierverfügung Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-08-05 08:33. Krankheit, Umzug in ein Pflegeheim oder gar Tod - das kann jeden irgendwann treffen. Was aber geschieht dann mit dem geliebten Haustier? Eine Tierverfügung ist in diesen Fällen von unschätzbarem Wert. Wenn die Halterin oder der Halter sich nicht mehr selbst um den Vierbeiner kümmern kann, kommt eine Tierverfügung zum Einsatz. Sie regelt, was im Fall der Fälle mit dem Tier geschieht, wer es fortan betreut und vieles mehr. Als Tierversicherungsexpertin und erklärte Tierliebhaberin möchte die vs vergleichen-und-sparen GmbH auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Für das Tier vorsorgen - schon heute an morgen denken Die meisten Menschen schützen sich und ihre Liebsten für die Zukunft durch gezielte Vorsorge. Sie schließen Versicherungen ab, treffen Absprachen mit engen Angehörigen und schreiben eine Patientenverfügung. Leider vergessen viele dabei jedoch, was mit ihren vierbeinigen Gefährten geschehen soll, wenn sie diese nicht mehr selbst versorgen können. Kommt der Tierhalter in eine Klinik, ein Pflegeheim oder stirbt sogar, bedeutet das ohne entsprechende Tiervorsorgevollmacht für den Vierbeiner leider oft Endstation Tierheim. Wurden keine Vorkehrungen und Vereinbarungen mit Verwandten und Bekannten getroffen, sind diese mit der Situation meist überfordert und wissen keinen anderen Ausweg. Das muss aber nicht sein! Vorsorgevollmacht für den Vierbeiner Mithilfe der Tierverfügung sorgen Tierhalterinnen und Tierhalter dafür vor, dass der geliebte Schützling im Fall der Fälle auch ohne sie ein schönes Zuhause und ein gutes Leben hat. Eine vom Halter bestimmte Vertrauensperson erklärt sich hierbei zu einer Art Tierpatenschaft bereit und nimmt, wenn es notwendig wird, den zurückbleibenden Vierbeiner in seine Obhut. Und wo ist eine solche Tierverfügung erhältlich? Der Online-Versicherungsmakler aus dem nordrhein-westfälischen Bottrop stellt auf seiner Website allen Interessierten ab sofort ein kostenloses PDF-Formular für eine Tierfügung zur Verfügung. Das Ziel? "Mit unserem Service möchten wir ein Stück dazu beitragen, dass noch mehr Haustiere auch morgen ein gutes Leben und ein schönes Zuhause haben", erklärt Jörg Hüwels, Geschäftsführer der vs vergleichen-und-sparen GmbH. Weitere Informationen zur Tierverfügung finden Interessierte unter https://www.vergleichen-und-sparen.de/tierversicherung/tierverfuegung/ . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: vs vergleichen-und-sparen GmbH

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Internetmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Tier und Mensch an - und dazu sehr attraktive Spezialtarife im Bereich der Tierversicherung. Der freie Versicherungsmakler bietet Angebote von allen namhaften Versicherungen an. Das Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken dem Spezialmakler für Tierversicherungen bereits ihr Vertrauen.

