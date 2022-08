Startseite Die PartnerWerdenWoche2022: STARFACE macht neue Partner in fünf Tagen zu Digital-Workplace-Experten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-08-05 08:22. Neue Promotion vermittelt neuen Partnern an fünf kurzen Tagen alles, was sie für die STARFACE-Vermarktung wissen müssen / Zwei Zertifizierungen zum Discount-Preis / Networking mit der Community und dem Ökosystem auf dem STARFACE Kongress Karlsruhe, 3. August 2022. Im Vorfeld des STARFACE Partnerkongresses 2022 (28./29. September, Europa-Park Rust) launcht STARFACE mit der STARFACE PartnerWerdenWoche2022 eine neue Initiative zur Partnergewinnung: Im Rahmen der Aktion können sich interessierte ITK-Fachhändler an fünf Tagen zum zertifizierten STARFACE Experten ausbilden lassen und wertvolle Kontakte zum STARFACE Ökosystem und zur STARFACE Community knüpfen. "Der September steht bei STARFACE traditionell ganz im Zeichen des Partnerkongresses - und ist daher auch der perfekte Zeitpunkt, um das Thema Partnergewinnung in den Fokus zu stellen", erklärt STARFACE Geschäftsführer Jürgen Signer. "Die diesjährige Kampagne macht es interessierten Systemhäusern leicht, in die STARFACE Welt einzusteigen und mit einem überschaubaren zeitlichen Investment ein solides Fundament für die erfolgreiche Vermarktung unserer Lösungen zu stellen." Die STARFACE PartnerWerdenWoche2022 im Überblick: Freitag, 23.9.: Online-Training zum "STARFACE Starter"

Im Rahmen des halbtägigen Online-Trainings machen die STARFACE-Experten die Teilnehmer mit der STARFACE Anlage und den STARFACE Apps vertraut und zeigen ihnen, worauf es bei der Inbetriebnahme der On-Premises- und Cloud-Lösungen zu achten gilt. Mit dem Abschluss des Trainings werden die Teilnehmer als STARFACE Partner akkreditiert und sind autorisiert, STARFACE Lösungen zu vermarkten. Montag, 26.9., und Dienstag, 27.9.: STARFACE Certified Training im Europapark Rust

Beim zweitägigen Live-Kurs in Rust lernen die Teilnehmer alles über die Einrichtung und Administration einer STARFACE Anlage, deren Funktionsumfang und gängige Einsatzszenarien. Hierfür erhalten sie eine eigene virtualisierte STARFACE Umgebung und lernen, verschiedene Endgeräte an die STARFACE anzuschließen und die Web-Oberfläche und die STARFACE Apps zu bedienen. Zum Abschluss des Kurses werden die Teilnehmer als STARFACE Certified Partner zertifiziert. Mittwoch, 28.9., und Donnerstag 29.9.: STARFACE Kongress 2022

Als STARFACE Certified Partner erhalten die Teilnehmer kostenlos exklusiven Zugang zum STARFACE Kongress 2022 inklusive Zugang zu allen Vorträgen und Workshops, sowie zur STARFACE Messe, auf der zahlreiche Industriepartner ihre neuesten Produkte, Module und Lösungen rund um STARFACE präsentieren. So können sie wertvolle Kontakte zur STARFACE Community und zum STARFACE Ökosystem knüpfen und die Weichen für einen erfolgreichen Start in die Vermarktung der Plattform stellen. Die Anmeldung zur PartnerWerdenWoche2022 erfolgt ab sofort online unter https://starface.com/itk-partner-werden-woche . Teilnehmer erhalten auf die kostenpflichtige Zertifizierung zum STARFACE Certified Partner einen Discount von 100 Euro. Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München. Kontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Bubenreuth

49 (0)9131 81281-25

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

