Die Wahl der passenden Angelrolle Pressetext verfasst von pr-partners am Do, 2022-08-04 17:08. Der Sommer ist die schönste Zeit, um ans Meer zu fahren. Für Angler heißt das: Meeresangeln steht auf dem Plan. Doch auch Angler, die es nicht ans Meer zieht, werden sicher die warmen Tage und langen Abende gern beim Fischen verbringen. Jeder von ihnen braucht dafür die passende Angelrolle. Dabei wählen Angler die entsprechende Angelrolle unter Multirollen, Freilaufrollen und Stationärrollen. Die Angelrolle ist einer der Hauptbestandteile beim Angeln und will mit Bedacht auf Funktion und Qualität ausgesucht sein. Im Online-Angelshop von Angelsport Berger auf angel-berger.de finden sich die diversen Angelrollen für Ein- und Aufsteiger sowie Profis für die jeweils bevorzugten Angelmethoden und verschiedenen Funktionsweisen. Die Angelrollen sind sowohl im günstigeren als auch teureren Preissegment zu erwerben. Mit robuster Angelrolle zum Meeresangeln Zum Meeresangeln bedarf es beispielsweise einer robusten und korrosionsbeständigen Angelrolle. Die Angel Berger Salt X 7000 Meeresrolle ist eine Angelrolle, die eben diese Eigenschaften besitzt. Diese kampfstarke Angelrolle verfügt über 7 Kugellager, der komplette Rollenkörper besteht aus bruchfestem ABS-Kunststoff und die Spule aus Aluminium. Dabei lässt sich die Bremse sehr exakt einstellen und hat eine Klick-Einstellung. Eine Verdrallung der Schnur wird durch das große Schnurlaufröllchen und den dicken Rollenbügel minimiert. Die Power wird konsequent durch die kaltgeschmiedete Aluminiumkurbel auf das Getriebe übertragen. Ein handlicher Kurbelknauf sorgt auch an kalten Wintertagen für ein angenehmes Halten und vermittelt viel Kontrolle und Gefühl. Feederangeln mit idealer Angelrolle Für das Feederangeln auf Karpfen und viele weitere Angeleinsätze eignet sich die Daiwa Black Widow BR LT Freilaufrolle hervorragend, die auf angel-berger.de angeboten wird. Diese Angelrolle deckt neben dem mittelschweren Feedern und dem leichten Ansitzangeln auch noch weitere Einsatzmöglichkeiten ab. Die kleine kompakte Freilaufrolle als Allrounder-Angelrolle wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, wobei die neue Tough Digigear Getriebekonstruktion eine bessere Kraftübertragung und höhere Belastbarkeit bietet sowie einen leichten, seidenweichen Lauf. Ein unmittelbares Anlaufen der Bremse ohne Anfangswiderstand gewährleistet die ATD Bremse, welche eine enorme Bremskraft ausübt. Die Wurfdistanz wird durch die Longcast ABS Weitwurfspule verbessert, denn sie sorgt an der Abwurfkante für weniger Reibungswiderstand. Der Freilauf lässt sich extrem fein und sensibel einstellen, um scheue Fische beim Ablaufen keinen Widerstand spüren zu lassen. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.angel-berger.de/angelrollen-guenstig-online.htm Kurzprofil:

Das Unternehmen Angel Berger mit seinem Online-Angelshop angel-berger.de blickt auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Der Shop bietet alles notwendige Zubehör rund ums Angeln zu günstigen Preisen. Das Sortiment beinhaltet mehr als 3.000 Produkte. Es setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller und eigenen Produkten zusammen. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

